Происшествия

6 минут назад

86-летняя липчанка отдала мошеннице 135 000 рублей, поверив в замену денег

19
#мошенничество
86-летняя липчанка отдала мошеннице 135 000 рублей, поверив в замену денег

А всего мошенники за три дня получили от жителей Липецкой области 4,8 миллиона рублей.

86-летняя липчанка поверила мошенникам, действовавшим под видом соцработников. Как сообщает пресс-служба полиции, одна «соцработница» рассказала про всероссийскую акцию по замене бумажных денег на новый формат, а вторая пришла домой к пенсионерке: ей пожилая женщина лично в руки отдала все деньги – 135 000 рублей.

Всего мошенники за три дня получили от жителей Липецкой области 4,8 миллиона рублей, в том числе 3,2 миллиона рублей перечислили «сотрудникам банка», на 372 000 рублей освободили родственников от уголовной ответственности за ДТП, 800 000 рублей вложили в торговлю на инвестиционных платформах, на 233 500 рублей накупили несуществующих товаров на сайтах частных объявлений.
19
#мошенничество

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