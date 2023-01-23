Общество

19 минут назад

Певица из Ельца рассказала, как органы опеки отобрали у нее дочь 17 лет назад

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#усыновление #опека #ток-шоу
Певица из Ельца рассказала, как органы опеки отобрали у нее дочь 17 лет назад

В передаче Андрея Малахова исполнительница шансона Оксана Иванова год назад призналась в том, что 17 лет назад у нее отобрали дочку органы опеки. Год спустя команда Малахова нашла девочку, которая, предположительно является ее дочерью. 17 лет девочка жила в Липецке, в приемной семье. 

Сегодня вышла очередная передача Андрея Малахова на телеканале «Россия-1». В ней рассказывается о ельчанке, исполнительнице шансона. Год назад там же в передаче Малахова Оксана Иванова пела свои песни, и рассказала какая беда ее постигла в юности.

Оксана в Ельце встречалась с парнем. Результатом юношеской любви стало рождение девочки. Ельчанка жила бедно, и в итоге девочку у нее забрали органы опеки. Отняли прямо из-под груди, рассказала Оксана.

Девочку увезли в Липецк, в дом малютки. Обещали вернуть, когда наладится обстановка в семье и молодая мать более менее встанет на ноги. Но девочку не вернули. В очередной приезд в дом малютки ей сообщили, что она лишена родительских прав. Позже ей сказали, что девочку удочерили приемные родители.

17 лет Оксана верил, что ей удастся встретится с дочерью и искала ее. После того как она рассказала на всю страну свою историю, команда Малахова начала поиски и вышла на след девушки из Липецка, выросшей в приемной семье.

Как водится в передачах Малахова, было море слез и интриги, причем плакал даже сам популярный ведущий, тест на ДНК взятый у девочки из Липецка. И он показал вероятность того, что Оксана Иванова является биологической матерью Юли из Липецка составила — 99%.

Фото - скриншот smotrim.ru

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#усыновление #опека #ток-шоу

Комментарии (1)

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Житель

7 минут назад
За эту причиненную людям боль ни кто не ответит к сожалению.
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