Певица из Ельца рассказала, как органы опеки отобрали у нее дочь 17 лет назад

В передаче Андрея Малахова исполнительница шансона Оксана Иванова год назад призналась в том, что 17 лет назад у нее отобрали дочку органы опеки. Год спустя команда Малахова нашла девочку, которая, предположительно является ее дочерью. 17 лет девочка жила в Липецке, в приемной семье.





Оксана в Ельце встречалась с парнем. Результатом юношеской любви стало рождение девочки. Ельчанка жила бедно, и в итоге девочку у нее забрали органы опеки. Отняли прямо из-под груди, рассказала Оксана.



Девочку увезли в Липецк, в дом малютки. Обещали вернуть, когда наладится обстановка в семье и молодая мать более менее встанет на ноги. Но девочку не вернули. В очередной приезд в дом малютки ей сообщили, что она лишена родительских прав. Позже ей сказали, что девочку удочерили приемные родители.



17 лет Оксана верил, что ей удастся встретится с дочерью и искала ее. После того как она рассказала на всю страну свою историю, команда Малахова начала поиски и вышла на след девушки из Липецка, выросшей в приемной семье.



Как водится в передачах Малахова, было море слез и интриги, причем плакал даже сам популярный ведущий, тест на ДНК взятый у девочки из Липецка. И он показал вероятность того, что Оксана Иванова является биологической матерью Юли из Липецка составила — 99%.



Фото - скриншот smotrim.ru



Сегодня вышла очередная передача Андрея Малахова на телеканале «Россия-1». В ней рассказывается о ельчанке, исполнительнице шансона. Год назад там же в передаче Малахова Оксана Иванова пела свои песни, и рассказала какая беда ее постигла в юности.Оксана в Ельце встречалась с парнем. Результатом юношеской любви стало рождение девочки. Ельчанка жила бедно, и в итоге девочку у нее забрали органы опеки. Отняли прямо из-под груди, рассказала Оксана.Девочку увезли в Липецк, в дом малютки. Обещали вернуть, когда наладится обстановка в семье и молодая мать более менее встанет на ноги. Но девочку не вернули. В очередной приезд в дом малютки ей сообщили, что она лишена родительских прав. Позже ей сказали, что девочку удочерили приемные родители.17 лет Оксана верил, что ей удастся встретится с дочерью и искала ее. После того как она рассказала на всю страну свою историю, команда Малахова начала поиски и вышла на след девушки из Липецка, выросшей в приемной семье.Как водится в передачах Малахова, было море слез и интриги, причем плакал даже сам популярный ведущий, тест на ДНК взятый у девочки из Липецка. И он показал вероятность того, что Оксана Иванова является биологической матерью Юли из Липецка составила — 99%.