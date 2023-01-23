На работавшем в гараже липчанине загорелась одежда

У мужчины — сильные ожоги.

22 января в ожоговый центр поступил молодой мужчина, который получил сильные ожоги при работе в гараже.



Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, одежда на мужчине загорелась от установленной в гараже печки.



Состояние пациента, которому около 30 лет, медики оценивают как тяжёлое. У мужчины — ожоги 25% тела.