Происшествия
39 минут назад
На работавшем в гараже липчанине загорелась одежда
У мужчины — сильные ожоги.
22 января в ожоговый центр поступил молодой мужчина, который получил сильные ожоги при работе в гараже.
Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, одежда на мужчине загорелась от установленной в гараже печки.
Состояние пациента, которому около 30 лет, медики оценивают как тяжёлое. У мужчины — ожоги 25% тела.
Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, одежда на мужчине загорелась от установленной в гараже печки.
Состояние пациента, которому около 30 лет, медики оценивают как тяжёлое. У мужчины — ожоги 25% тела.