Происшествия

39 минут назад

На работавшем в гараже липчанине загорелась одежда

502
#ожог #пожар
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На работавшем в гараже липчанине загорелась одежда

У мужчины — сильные ожоги.

22 января в ожоговый центр поступил молодой мужчина, который получил сильные ожоги при работе в гараже.

Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, одежда на мужчине загорелась от установленной в гараже печки.

Состояние пациента, которому около 30 лет, медики оценивают как тяжёлое. У мужчины — ожоги 25% тела.
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#ожог #пожар
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