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26 минут назад

РФ понизит уровень дипломатических отношений с Эстонией

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#дипломатия #Эстония

В МИД РФ заявили, что руководство Эстонии "последние годы целенаправленно разрушает весь комплекс отношений с Россией".

Россия понижает уровень дипломатических отношений с Эстонией.

Руководство Эстонии последние годы целенаправленно разрушает весь комплекс отношений с РФ. Тотальная русофобия, культивирование враждебности в отношении нашей страны возведены Таллином в ранг государственной политики, - говорится в заявлении МИД РФ.

Сейчас Эстонией предпринят новый недружественный шаг по радикальному сокращению численного состава российского посольства в Таллине, подтверждающий линию на развал отношений между нашими странами. В качестве ответной меры российской стороной принято решение о понижении уровня диппредставителя в обеих странах до Временного поверенного в делах, - отмечается в сообщении ведомства.

23 января в МИД России был вызван посол Эстонии М.Лайдре. Ему был заявлен решительный протест в связи с действиями эстонских властей. Послу Эстонской Республики следует покинуть РФ 7 февраля 2023 г.

В министерстве отмечают, что вся ответственность за развитие такой ситуации в отношениях между Россией и Эстонией целиком лежит на эстонской стороне.
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#дипломатия #Эстония

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