Происшествия

28 минут назад

Угнанная «девятка» врезалась в столб и перевернулась

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#ДТП #угон
Угнанная «девятка» врезалась в столб и перевернулась

Хозяин машины и подозреваемый вместе выпивали.

В Усманском районе 19 января в полицию обратился 25-летний мужчина, у которого от дома угнали автомобиль «ВАЗ-21093». Как сообщает пресс-служба полиции, разбитый автомобиль был обнаружен у соседнего дома в том же селе.

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В угоне подозревают неработающего ранее судимого 30-летнего жителя села.

«Подозреваемый и потерпевший выпивали в одной компании. Подозреваемый, взяв ключи от машины потерпевшего, решил покататься. Возвращаясь к дому хозяина машины, он врезался в столб и автомобиль перевернулся», - сообщает пресс-служба полиции.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.
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#ДТП #угон

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