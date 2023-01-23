За сутки в Липецкой области выявили 20 новых случаев COVID-19, один человек умер

С начала года в регионе умерли уже семь человек от COVID — 19.





С начала эпидемии, по данным сайта



В Воронежской области за сутки выявили 64 случая COVID-19, в Тульской области — 25, в Курской области — 23, в Рязанской области — 21, в Орловской области — девять, в Тамбовской области — пять.



В Воронежской области от COVID-19 за сутки умерли два человека.



В России за сутки выявили 4 719 случаев COVID-19, госпитализированы 362 человека, выздоровели 3 640 человек, умер 41 человек.



С начала эпидемии в стране выявили 21 898 876 случаев COVID-19, выздоровели 21 310 166 человек, умерли 394 735 человек. В Липецкой области врачи за сутки выявили 20 случаев COVID-19, один человек умер, восьмерых человек госпитализировали, а выздоровели шесть человек. Для сравнения: 23 января 2022 года были выявлены 282 случая инфицирования коронавирусом.С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф , в регионе выявили 176 546 случаев COVID-19, выздоровели 172 375 человек, умерли 3 948 человек.В Воронежской области за сутки выявили 64 случая COVID-19, в Тульской области — 25, в Курской области — 23, в Рязанской области — 21, в Орловской области — девять, в Тамбовской области — пять.В Воронежской области от COVID-19 за сутки умерли два человека.В России за сутки выявили 4 719 случаев COVID-19, госпитализированы 362 человека, выздоровели 3 640 человек, умер 41 человек.С начала эпидемии в стране выявили 21 898 876 случаев COVID-19, выздоровели 21 310 166 человек, умерли 394 735 человек.