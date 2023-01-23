Коронавирус

сегодня, 11:56

За сутки в Липецкой области выявили 20 новых случаев COVID-19, один человек умер

301
#коронавирус
За сутки в Липецкой области выявили 20 новых случаев COVID-19, один человек умер

С начала года в регионе умерли уже семь человек от COVID — 19.

В Липецкой области врачи за сутки выявили 20 случаев COVID-19, один человек умер, восьмерых человек госпитализировали, а выздоровели шесть человек. Для сравнения: 23 января 2022 года были выявлены 282 случая инфицирования коронавирусом.

С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 176 546 случаев COVID-19, выздоровели 172 375 человек, умерли 3 948 человек.

В Воронежской области за сутки выявили 64 случая COVID-19, в Тульской области — 25, в Курской области — 23, в Рязанской области — 21, в Орловской области — девять, в Тамбовской области — пять.

В Воронежской области от COVID-19 за сутки умерли два человека.

В России за сутки выявили 4 719 случаев COVID-19, госпитализированы 362 человека, выздоровели 3 640 человек, умер 41 человек.

С начала эпидемии в стране выявили 21 898 876 случаев COVID-19, выздоровели 21 310 166 человек, умерли 394 735 человек.
301
#коронавирус

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

С коронавирусной инфекцией госпитализирован один липчанин
#коронавирус
6
С коронавирусной инфекцией госпитализирован один липчанин

вчера, 12:44

Коронавирус
В Липецкой области коронавирус выявлен у 23 человек
#коронавирус
8
В Липецкой области коронавирус выявлен у 23 человек

21.01.2023 11:55

Коронавирус
Коронавирус в России: COVID и грипп иногда объединяются?
#Ковид #хроники коронавируса
3
Коронавирус в России: COVID и грипп иногда объединяются?

21.01.2023 09:30

Коронавирус
Количество заболевших COVID-19 за сутки в Липецкой области выросло вдвое
#коронавирус
2
Количество заболевших COVID-19 за сутки в Липецкой области выросло вдвое

20.01.2023 11:13

Коронавирус
В Липецкой области выявили рекордное за месяц количество новых случаев COVID-19
#коронавирус
В Липецкой области выявили рекордное за месяц количество новых случаев COVID-19

19.01.2023 12:31

Коронавирус
В Липецкой области наблюдается небольшой рост выявленных за сутки случаев COVID-19
#коронавирус
В Липецкой области наблюдается небольшой рост выявленных за сутки случаев COVID-19

18.01.2023 11:25

Коронавирус