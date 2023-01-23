Ельчанин нашёл в аптеке кошелёк с 18 000 рублей и забрал его себе

Дело о краже дошло до суда, но там стороны помирились.

В октябре прошлого года в одной из аптек города Ельца мужчина увидел лежащий на полу кошелек, который ранее выронила ельчанка. В кошельке были 18 000 рублей.



Убедившись, что за ним никто не наблюдает, мужчина положил кошелёк к себе в карман и скрылся. Когда мужчину нашли, его обвинили в краже: дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ дошло до суда.



Как сообщает пресс-служба Елецкого городского суда, уже в суде мужчина и потерпевшая заключили медиативное соглашение, уголовное дело было прекращено за примирением сторон. Ущерб женщине был полностью возмещен.



«Нашедший потерянную вещь обязан немедленно уведомить об этом лицо, потерявшее ее, или собственника вещи или кого-либо другого из известных ему лиц, имеющих право получить ее, и возвратить найденную вещь этому лицу. Если вещь найдена в помещении или на транспорте, она подлежит сдаче лицу, представляющему владельца этого помещения или средства транспорта. Между тем, если человек не предпринимает активных действий по поиску законного владельца найденной им вещи, это еще не преступление. А вот отсутствие попыток вернуть находку в совокупности с действиями, направленными на сокрытие вещи, может свидетельствовать о возникшем умысле на хищение имущества и о наличии корыстной цели», - добавляют в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области.



«Поведение, направленное на окончательное лишение законного владельца утерянного имущества и распоряжение чужим имуществом как своим собственным, по своей природе является кражей», - говорится в постановлении Конституционного суда России.

