У попавшегося повторно пьяным за рулём ельчанина конфисковали автомобиль

Также мужчина лишён прав на два года.

Елецкий городской суд вынес приговор водителю по части 1 статьи 264.1 УК РФ «Управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, уже подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».



Как сообщает пресс-служба Елецкого городского суда, мужчина, уже будучи оштрафованным на 30 000 рублей и лишенным прав на полтора года, снова сел за руль пьяным и не выполнил требование о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.



Водителя приговорили к 300 часам обязательных работ с лишением прав на два года. Также принадлежащий мужчине автомобиль был конфискован.



Приговор ещё не вступил в силу.