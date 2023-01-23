Происшествия

46 минут назад

У попавшегося повторно пьяным за рулём ельчанина конфисковали автомобиль

5 335
#ПДД #нарушение
У попавшегося повторно пьяным за рулём ельчанина конфисковали автомобиль

Также мужчина лишён прав на два года.

Елецкий городской суд вынес приговор водителю по части 1 статьи 264.1 УК РФ «Управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, уже подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».

Как сообщает пресс-служба Елецкого городского суда, мужчина, уже будучи оштрафованным на 30 000 рублей и лишенным прав на полтора года, снова сел за руль пьяным и не выполнил требование о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Водителя приговорили к 300 часам обязательных работ с лишением прав на два года. Также принадлежащий мужчине автомобиль был конфискован.

Приговор ещё не вступил в силу.
5 335
#ПДД #нарушение

Комментарии (5)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

TёMыЧ

3 минуты назад
Жесткая мера! А если авто стоит 5 миллионов вот досада будет...
ответить

ВЕРБЛЮДОЛАМА

9 минут назад
123, а почему не расстрелять сразу? Экий Вы кровожадный, батенька. Тюрьма, это негативный опыт, где с огромной вероятностью индивид приобретёт криминальную профессию и обзаведётся "нужными" связями. Триста часов дворником помогут усвоить урок, а если вновь продолжит "подвиги", тут скорее вопрос психиатрии, алкоголизма и так далее...
ответить

ВЕРБЛЮДОЛАМА

19 минут назад
Автохам, согласен. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) Статья 35 1. Право частной собственности охраняется законом. 2. Каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами. 3. Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения. 4. Право наследования гарантируется.
ответить

123

20 минут назад
Автохам, согласен. Автомобиль то при чём здесь. машину заберут, он на другой поедет. По хорошему, водилу на нары лет на 5 посадить.
ответить

Автохам

32 минуты назад
В цивилизованных странах частная собственность неприкосновенна.
ответить

Еще в рубрике

Ельчанин нашёл в аптеке кошелёк с 18 000 рублей и забрал его себе
#кража
Ельчанин нашёл в аптеке кошелёк с 18 000 рублей и забрал его себе

18 минут назад

Происшествия
Проданный за 200 рублей контрафактный игровой набор обошёлся предпринимателю в 50 000 рублей
#авторские права
Проданный за 200 рублей контрафактный игровой набор обошёлся предпринимателю в 50 000 рублей

29 минут назад

Происшествия
В Липецке сгорели баня и «Фольксваген»
#пожар
В Липецке сгорели баня и «Фольксваген»

сегодня, 10:45

Происшествия
Липчанин поцарапал ножом машину соседки
#конфликт
6
Липчанин поцарапал ножом машину соседки

сегодня, 09:53

Происшествия
20-летний водитель погиб в перевернувшемся «ВАЗ-2115»
#ДТП
1
20-летний водитель погиб в перевернувшемся «ВАЗ-2115»

сегодня, 09:34

Происшествия
Двое жителей Липецкой области украли 120 тонн щебня
#кража
3
Двое жителей Липецкой области украли 120 тонн щебня

сегодня, 08:56

Происшествия