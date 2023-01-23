Происшествия
46 минут назад
У попавшегося повторно пьяным за рулём ельчанина конфисковали автомобиль
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Также мужчина лишён прав на два года.
Елецкий городской суд вынес приговор водителю по части 1 статьи 264.1 УК РФ «Управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, уже подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».
Как сообщает пресс-служба Елецкого городского суда, мужчина, уже будучи оштрафованным на 30 000 рублей и лишенным прав на полтора года, снова сел за руль пьяным и не выполнил требование о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
Водителя приговорили к 300 часам обязательных работ с лишением прав на два года. Также принадлежащий мужчине автомобиль был конфискован.
Приговор ещё не вступил в силу.
Как сообщает пресс-служба Елецкого городского суда, мужчина, уже будучи оштрафованным на 30 000 рублей и лишенным прав на полтора года, снова сел за руль пьяным и не выполнил требование о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
Водителя приговорили к 300 часам обязательных работ с лишением прав на два года. Также принадлежащий мужчине автомобиль был конфискован.
Приговор ещё не вступил в силу.
5 335
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