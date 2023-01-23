Происшествия

сегодня, 10:45

В Липецке сгорели баня и «Фольксваген»

1103
#пожар
1
В Липецке сгорели баня и «Фольксваген»

При пожарах никто не пострадал.

Вечером 21 января в Липецке на улице Пришвина сгорела баня в подвале двухэтажного кирпичного дома. 

090891CC-14FA-4698-A64B-4DB6F783E412.jpeg

B9A3C0C0-6F39-48D1-8F3E-BD20D5E2B936.jpeg

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области, огнём были повреждены вещи и внутренняя отделка бани на площади 4 квадратных метра.

Сегодня утром в Липецке напротив дома №3 по улице Кривенкова загорелся автомобиль «Фольксваген Транспортёр». 

6699FB6D-3D40-486E-996C-67565D97C63C.jpeg

FA439A69-3B70-4C8F-B33B-E9E6425CA712.jpeg

0C05F97C-494A-42C0-8BD2-D802F9040F10.jpeg

Огнём были уничтожены моторный отсек, лобовое стекло, передняя панель салона автомобиля.

Вечером 21 января селе Куликово Усманского района на улице Карла Маркса загорелся жилой кирпичный дом. С места пожара был эвакуирован один человек. Огнём повреждена кровля дома на площади 5 квадратных метров.

FBE0D723-84F0-4D17-BAD6-D3C7A39A7D40.jpeg

B36FDFB0-40C4-42B8-8C79-34E8EBD8D59B.jpeg

В тот же вечер в Липецке горел дом на улице Салтыкова-Щедрина.

48DAA1D1-9305-4FF0-9EF6-6E97A235EC9C.jpeg

Огнём были повреждены чердак и кровля на площади 5 квадратных метров.  



1103
#пожар
1

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Ельчанин нашёл в аптеке кошелёк с 18 000 рублей и забрал его себе
#кража
Ельчанин нашёл в аптеке кошелёк с 18 000 рублей и забрал его себе

18 минут назад

Происшествия
Проданный за 200 рублей контрафактный игровой набор обошёлся предпринимателю в 50 000 рублей
#авторские права
Проданный за 200 рублей контрафактный игровой набор обошёлся предпринимателю в 50 000 рублей

29 минут назад

Происшествия
У попавшегося повторно пьяным за рулём ельчанина конфисковали автомобиль
#ПДД #нарушение
4
У попавшегося повторно пьяным за рулём ельчанина конфисковали автомобиль

40 минут назад

Происшествия
Липчанин поцарапал ножом машину соседки
#конфликт
6
Липчанин поцарапал ножом машину соседки

сегодня, 09:53

Происшествия
20-летний водитель погиб в перевернувшемся «ВАЗ-2115»
#ДТП
1
20-летний водитель погиб в перевернувшемся «ВАЗ-2115»

сегодня, 09:34

Происшествия
Двое жителей Липецкой области украли 120 тонн щебня
#кража
3
Двое жителей Липецкой области украли 120 тонн щебня

сегодня, 08:56

Происшествия