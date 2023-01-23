сегодня, 10:45
В Липецке сгорели баня и «Фольксваген»
При пожарах никто не пострадал.
Сегодня утром в Липецке напротив дома №3 по улице Кривенкова загорелся автомобиль «Фольксваген Транспортёр».
Вечером 21 января селе Куликово Усманского района на улице Карла Маркса загорелся жилой кирпичный дом. С места пожара был эвакуирован один человек. Огнём повреждена кровля дома на площади 5 квадратных метров.
В тот же вечер в Липецке горел дом на улице Салтыкова-Щедрина.
Огнём были повреждены чердак и кровля на площади 5 квадратных метров.