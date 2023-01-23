В Липецке сгорели баня и «Фольксваген»











Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области, огнём были повреждены вещи и внутренняя отделка бани на площади 4 квадратных метра.



Сегодня утром в Липецке напротив дома №3 по улице Кривенкова загорелся автомобиль «Фольксваген Транспортёр».































Вечером 21 января селе Куликово Усманского района на улице Карла Маркса загорелся жилой кирпичный дом. С места пожара был эвакуирован один человек. Огнём повреждена кровля дома на площади 5 квадратных метров.





Огнём были уничтожены моторный отсек, лобовое стекло, передняя панель салона автомобиля.Вечером 21 января селе Куликово Усманского района на улице Карла Маркса загорелся жилой кирпичный дом. С места пожара был эвакуирован один человек. Огнём повреждена кровля дома на площади 5 квадратных метров.





В тот же вечер в Липецке горел дом на улице Салтыкова-Щедрина.





Огнём были повреждены чердак и кровля на площади 5 квадратных метров.