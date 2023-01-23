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Минфин предлагает ввести уголовную ответственность за продажу контрафактных сигарет
Предполагается комплексное госрегулирование табачной отрасли и снижение объемов нелегального производства и оборота табачной и никотинсодержащей продукции.
Максимальное наказание для производителей и поставщиков контрафакта составит три года лишения свободы.
На рассмотрение правительственной комиссии по законопроектной деятельности внесены законопроекты "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" и "О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях". В сопроводительной документации к законам, подготовленным Министерством финансов, говорится, что они направлены на введение госрегулирования производства и оборота табачной продукции.
Проект согласован причастными к его реализации ведомствами, в том числе Минсельхозом, МВД, Минэкономразвития, Росалкогольрегулированием, Минпромторгом. Уточняется, что выделения дополнительных бюджетных средств при этом не потребуется.
В пресс-службе Минфина подтвердили, что такой пакет законопроектов рассматривается на площадке правительства.
"Минфин подготовил законопроект, который вводит государственное регулирование производства и оборота табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства в рамках отдельного отраслевого закона с установлением специализированного контроля", — заявили министерстве. Там также отметили, что в качестве модели регулирования предлагается использовать уже налаженную систему государственного регулирования и контроля алкогольного рынка; при этом предполагается комплексное государственное регулирование табачной отрасли и снижение объемов нелегального производства и оборота табачной и никотинсодержащей продукции. В ведомстве отметили, что это позволит обеспечить безопасность таких товаров для потребителей, а также защитить экономические интересы страны, и что вместе с проектом отраслевого закона разработаны необходимые изменения в КоАП и УК РФ в части противодействия незаконному производству и обороту табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства.
Законопроект предполагает внесение изменений в ст. 171.3 (незаконное производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции). В название статьи добавляются слова "табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства".
В окончательной редакции статья будет гласить, что производство, закупка, хранение, поставка (в том числе при ввозе в Российскую Федерацию и вывозе из Российской Федерации) табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные в крупном размере, будут наказываться штрафом от 500 тыс. до 1 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет.
Также предлагается изменить УПК, куда добавятся положения о правилах изъятия из незаконного оборота табачной продукции и оборудования для его производства: «Табачные изделия, табачная продукция, сырье для их производства, никотиносодержащая продукция, никотиновое сырье, полуфабрикаты, производственная, транспортная, потребительская тара (упаковка), этикетки, используемые для производства табачных изделий, табачной продукции, сырья для их производства, никотиносодержащей продукции и никотинового сырья, подлежат уничтожению в порядке, установленном российским правительством». Утилизации будет подлежать оборудование для производства табачной продукции. На период дознания изъятые из незаконного оборота продукция, сырье и оборудование будут снимать на видео и опечатывать.
Правила обращения с изъятыми из незаконного оборота табачными изделиями, а также предметами, которые используются для незаконного производства и (или) оборота, аналогичны тем, что применяются к нелегальному алкоголю, оборудованию для его производства и транспортировки, - говорится в пояснительной записке.
В пояснительной записке к проекту поправок в УК говорится, что меры обусловлены увеличением доли теневого сектора в табачной отрасли. По оценкам экспертов, доля нелегальной табачной продукции на российском рынке возросла с 1,5% в 2016 году до 10,7% в 2021 году.