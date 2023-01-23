Происшествия
сегодня, 08:56
Двое жителей Липецкой области украли 120 тонн щебня
В Данковском районе нашли похитителей щебня с площадки-распределителя
В Данковском районе в отношении 52-летнего мужчины и его 41-летнего подельника возбуждено уголовное дело возбужденно уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст.158 УК РФ (Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору).
Как сообщили в УМВД России по Липецкой области, в декабре прошлого года они похитили 120 тонн щебня с распределительной площадки, и продали его местным жителям.
Ущерб, причиненный владельцам стройматериалов, составил 102 тысячи рублей.
Как сообщили в УМВД России по Липецкой области, в декабре прошлого года они похитили 120 тонн щебня с распределительной площадки, и продали его местным жителям.
Ущерб, причиненный владельцам стройматериалов, составил 102 тысячи рублей.
Житель Липецка
А когда этими займётесь?