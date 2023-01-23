Происшествия

сегодня, 08:56

Двое жителей Липецкой области украли 120 тонн щебня

2 958
#кража
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Двое жителей Липецкой области украли 120 тонн щебня

В Данковском районе нашли похитителей щебня с площадки-распределителя

В Данковском районе в отношении 52-летнего мужчины и его 41-летнего подельника возбуждено уголовное дело возбужденно уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст.158 УК РФ (Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору).

Как сообщили в УМВД России по Липецкой области, в декабре прошлого года они похитили 120 тонн щебня с распределительной площадки, и продали его местным жителям.

Ущерб, причиненный владельцам стройматериалов, составил 102 тысячи рублей.
2 958
#кража
1

Комментарии (2)

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Житель Липецка

45 минут назад
А когда этими займётесь?, никогда. Им можно
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А когда этими займётесь?

сегодня, 09:09
Когда же будут ловить барых которые продают срезанный асфалт с улиц города? На Авито предложений полно. Его же должны использовать для отсыпок дорог при строительстве в сельских местностях, как взаимо замещение песка. А его продают
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