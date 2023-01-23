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сегодня, 07:45

Упавший на девушку житель Новосибирска разбился насмерть

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В Новосибирске мужчина выпал из окна и упал на девушку. Об этом сообщили очевидцы.

Инцидент произошел сегодня, 20 января, в Новосибирске на улице Орджоникидзе. Очевидец рассказал, что мужчина выпал из окна многоэтажки и упал на девушку, которая проходила мимо.

– Девушка – пешеход, она просто шла, а парень упал с окна на неё прямо. Не заметила, с кого именно этажа. Но когда голову наверх подняли, из одного окна шёл пар. Парень летел прям вниз головой, примерно так и приземлился. Парень оставался лежать на месте, он труп. Девушку забрали в реанимацию, – сообщает Сиб.фм со ссылкой на очевидцев.

Также жители Новосибирска рассказывали, что видели, как один из лежащих на тротуаре подавал признаки жизни. Предполагается, что это и была пострадавшая девушка.

Официальных комментариев о произошедшем нет. На месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов, сообщают VSE42.Ru
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