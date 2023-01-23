Общество

16 минут назад

Сегодня в Липецке: рассказ о знакомстве с Анной Самохиной и как навредить мошенникам

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#Сегодня в Липецке
Сегодня в Липецке: рассказ о знакомстве с Анной Самохиной и как навредить мошенникам

Рассказываем всё самое важное про первый рабочий день недели.

Бесснежье

Неделя начнётся с лёгкой минусовой температуры в Липецке – 2-4 градуса мороза. Но зимних ощущений всё равно не хватает, потому что мало снега. Вот и сегодня синоптики обещают погоду без осадков. У нынешней зимы снега не выпросишь.

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«Засуха» на Тракторном

Из-за ремонтных работ сегодня с 10:00 до 20:00 в центре Липецка без холодной воды останется только дом на Кузнечной, 1.

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Основное отключение произойдёт на Тракторном – в домах №№ 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13 на улице Волгоградской; №№ 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 на улице Ильича, а также в частном секторе улиц 2-й Песчаной, Бехтерева, Волгоградской, Воронежской, Гвардейской, Дачной, Декабристов, Красина, Профсоюзной, Седова, Студенческой, Тургенева.

Пробки

Не только вам не терпится сегодня побыстрее приехать на работу. Понедельник – день тяжёлый, в том числе и на дорогах. Заторы вернутся прямо с утра, поэтому перед выездом из дома рекомендуем заглянуть в «Яндекс-пробки» или аналогичное приложение, чтобы подобрать по возможности наиболее быстрый маршрут.

Водитель, будь внимательнее

Снега на наших улицах мало, а вот лёд почти повсеместно. Сотрудники городского управления благоустройства обнаружили несколько утечек воды в Липецке, из-за которых на дорогах дополнительно образуется опасная наледь.

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Водителям нужно быть особенно внимательными, проезжая по улицам Кирова, Осипенко в районе дома №16 и по Петровскому спуску.

Лёд

Вот ведь несправедливость – льда через чур много там, где он только мешает, и не хватает в тех местах, где толстый ледяной слой просто необходим – на реках. Уже вторая половина января, а лёд на водоёмах из-за теплой и бесснежной зимы по-прежнему тонкий. А следовательно повышается риск для рыбаков, любителей лыжных прогулок и т.д.

Мы много раз за зиму писали об основных правилах безопасности: не выезжать на лёд на машине, не собираться в одном месте большой группой, не пробовать крепость ледяного панциря ударами ноги.

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В МЧС напомнили, что делать, если вы всё-таки провалились.

- позовите на помощь; 

- не паникуйте, не делайте резких движений, стабилизируйте дыхание; 

- раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда, придав телу горизонтальное положение по направлению течения; 

- попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну, а потом и другую ноги на лед; 

- если лед выдержал, перекатываясь, медленно ползите к берегу; 

- ползите в ту сторону, откуда пришли, ведь лед здесь уже проверен на прочность. 

Если на ваших глазах тонет человек, действовать в подобных ситуациях надо решительно и быстро. Приближаться к полынье нужно ползком, но не к самому краю, ведь лёд выдерживает человека на расстоянии 3-4 метров от разлома. Поэтому постарайтесь протянуть пострадавшему какую-нибудь палку или веревку. Вытащив пострадавшего на лед, необходимо отползти с ним на безопасное расстояние, а потом как можно быстрее добраться до теплого помещения, чтобы переодеть его в сухую одежду и напоить горячим чаем. 

Всем липчанам нужно помнить и телефоны службы спасения «112» или «01» и «101».

Липецкий журналист расскажет о знакомстве с Анной Самохиной

В 1990-е годы считалось, что в бывшем СССР нет женщины красивее актрисы Анны Самохиной (1963 - 2010) После выхода на экраны криминальной драмы «Воры в законе» (1988) эффектная брюнетка заполнила киноэкраны, цветные журналы и мечты доброй половины мужчин. Время летит быстро, я январе 2023 года безвременно ушедшей из жизни сердцеедке исполнилось бы 60 лет.

Липецкий киновед Алексей Колбаско сегодня в 15:30 расскажет о феноменальной женщине в библиотеке на улице Ильича, 16.

Как рассказал GOROD48 Колбаско, речь пойдёт не только о ролях в кино, но и о личном знакомстве. В своё время липчанину повезло провести 4 дня в компании с Анной, и он обещает рассказать о своих впечатлениях и приотрыть малоизвестные, но примечательные факты ей биографии.

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На фото Анна Самохина и ведущий сегодняшнего познавательного мероприятия.

Вспоминая Холокост

Библиотека семейного чтения на улице Теперика, 1 – тоже одна из немногих, что работает по понедельникам. Выходные у неё по пятницам и субботам, а сегодня в 15:00 откроется тематическая выставка книг «Холокост: преступление против человечества».

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На ней представлена документальная и художественная литература российских и зарубежных авторов, многие из которых основаны на реальных событиях. Среди них: роман-документ «Бабий яр» А. Кузнецова — об уничтожении еврейского населения Киева осенью 1942 года. «Выбор» Евы Эгер — история женщины, выжившей в концлагере. «Собибор: хроника восстания в лагере смерти» - роман о восстании в 1943 году, организованном советским офицером Александром Печерским. «Даниэль Штайн, переводчик» Л. Улицкой: герой книги имеет конкретного прототипа, с риском для жизни спасшего во время войны около 300 узников гетто.

Волшебная кукла своими руками

А в областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) в 17:00 всех желающих сегодня научат своими руками делать куклу Желанницу. Когда-то она была очень популярной у детей и взрослых, а наши предки верили в ее волшебную силу.

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Фото vk.com

Вместе со Светланой Колобовниковой, мастером Лебедянского дома ремесел, творческий процесс будет легким и радостным. Куколку можно будет унести домой, подарить друзьям, близким или оставить себе на память.

Запрет на сделки с недвижимостью теперь можно установить на Госуслугах

Ранее для этого было необходимо личное присутствие в МФЦ. Теперь же всё стало гораздо проще, сообщает Министерство цифрового развития РФ.

Зачем нужен запрет? Чтобы помешать мошенникам, которые научились незаконным путем проводить сделки с недвижимостью без владельца, например, по поддельной доверенности. Если вы уверены, что точно не собираетесь в ближайшее время продавать квартиру, расставаться с любимой дачей или уступать гараж, то можно внести специальную отметку в ЕГРН о том, что сделки с имуществом могут проводиться только в присутствии собственника... Теперь делается и на «Госуслугах».

Чтобы установить запрет на сделки с недвижимостью без присутствия собственника необходимы подтвержденная учетная запись на портале «Госуслуг» и приложение «Госключ» с усиленной квалифицированной электронной подписью.  Она оформляется бесплатно в приложении. Для этого нужен загранпаспорт нового образца и смартфон с модулем NFС.

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Запись появится в Едином государственном реестре недвижимости в течение пяти рабочих дней, а в личный кабинет придет уведомление о внесении записи. Точно так же можно снять такой запрет, если он был установлен ранее.

Дорогие липчане! В понедельник желаем вам бодрости духа и новых трудовых свершений, а также хороших новостей. За последним заходите на GOROD48 – с нами вы не пропустите ничего из того, что следует знать. До встречи!

Верхнее фото - кадр из фильма "Дон Сезар де Базан"

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#Сегодня в Липецке

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