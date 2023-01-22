Красивый видеообзор матча ВК «Липецк» - «Протон» (Саратов)

Липчанки проиграли, но вся борьба в Суперлиге ещё впереди.

Как мы уже сообщали, вчера липецкие волейболистки на своём трафлексе в СК «Атлант» принимали саратовский «Протон».

Команда дважды приведшего сборную России в «золотым» медалям чемпионата Европы Юрия Маричева оказалась на голову сильнее молодого липецкого коллектива – 3:0.



Самой результативной у липчанок стала Ангелина Дементьева, принесшая 11 очков, остальные подруги по команды набрали меньше десятка.

Впрочем, это тот случай, когда «не боги горшки обжигают» - задачи у команд разные: волжанки сохранили за собой высокое 5-е место, мечтающий не вылететь «Липецк» пока всё ещё последний 14-й, но радует, что основных конкурентов нам ещё принимать дома.

28 января подопечные Андрея Смирнова съездят в гости к «Ленинградке» (4- место), а 3 февраля примут дома краснодарское «Динамо» (9-е) – одну из команд, которую наши девчата смогли обыграть в первом круге, причём на выезде. Зимой и весной «Липецку» ещё принимать и «Заерчье-Одинцово», и нижегородскую «Спарту», и красноярский «Енисей», так что – поборемся.

А пока предлагаем вашему вниманию видеообзор прошедшего матча, подготовленный пресс-службой ВК «Липецк».



"Протоночки" Наталья Малых (слева) и Владислава Коржова, ранее выступавшие в "Липецке", рады видеть старого знакомого директора Романа Пристовакина...

... А Пристовакин передал Коржовой удостоверение мастера спорта России, норматив она выполнила в своё время в Липецке.





