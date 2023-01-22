В России

27 минут назад

В Сочи устраняют крупный пожар в жилом доме

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В Адлерском районе Сочи днем 22 января начался сильный пожар в двухэтажном жилом доме. Огонь охватил крышу здания на площади около 300 квадратных метров, пишет «Российская газета» со ссылкой на ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

- В 14.46 диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России поступило сообщение о возгорании в Сочи в переулке Хурмовом, - говорится в сообщении ведомства.

На борьбу с огнем были направлены 16 человек от МЧС и четыре единицы техники. Есть угроза распространения пожара на соседние постройки. Первые подразделения пожарных прибыли на место спустя 10 минут. Два звена газодымозащитной службы провели разведку и начали тушение.
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