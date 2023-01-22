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18 минут назад
Пешеходный туристический маршрут откроют в Красной Поляне в 2023 году
На Красной Поляне в Сочи откроют новый туристический маршрут. Пешеходная тропа свяжет два основных населённых пункта горного кластера - Красную Поляну и Эстосадок, сообщает Коммерсант.
Информацию о запуске первого пешеходного маршрута сообщил глава Сочи Алексей Копайгородский. Мэр рассказал об этом на своем канале в Телеграм.
Сеть туристических маршрутов свяжет все три курорта горного кластера – «Красная Поляна», «Роза Хутор», «Газпром», а также железнодорожную станцию «Эсто-Садок» и поселок Красная Поляна. Общая протяженность пешеходного пути составит 5 километров. В 2023 году подготовят 2 километра, откроют маршрут к началу следующего зимнего сезона 2023–2024 годов.
На прогулочной территории будут установлены беседки, высажены новые деревья и кустарники. При необходимости в некоторых местах тротуар расширят.
Информацию о запуске первого пешеходного маршрута сообщил глава Сочи Алексей Копайгородский. Мэр рассказал об этом на своем канале в Телеграм.
Сеть туристических маршрутов свяжет все три курорта горного кластера – «Красная Поляна», «Роза Хутор», «Газпром», а также железнодорожную станцию «Эсто-Садок» и поселок Красная Поляна. Общая протяженность пешеходного пути составит 5 километров. В 2023 году подготовят 2 километра, откроют маршрут к началу следующего зимнего сезона 2023–2024 годов.
На прогулочной территории будут установлены беседки, высажены новые деревья и кустарники. При необходимости в некоторых местах тротуар расширят.