В России

18 минут назад

Пешеходный туристический маршрут откроют в Красной Поляне в 2023 году

34
На Красной Поляне в Сочи откроют новый туристический маршрут. Пешеходная тропа свяжет два основных населённых пункта горного кластера - Красную Поляну и Эстосадок, сообщает Коммерсант.

Информацию о запуске первого пешеходного маршрута сообщил глава Сочи Алексей Копайгородский. Мэр рассказал об этом на своем канале в Телеграм.

Сеть туристических маршрутов свяжет все три курорта горного кластера – «Красная Поляна», «Роза Хутор», «Газпром», а также железнодорожную станцию «Эсто-Садок» и поселок Красная Поляна. Общая протяженность пешеходного пути составит 5 километров. В 2023 году подготовят 2 километра, откроют маршрут к началу следующего зимнего сезона 2023–2024 годов.

 На прогулочной территории будут установлены беседки, высажены новые деревья и кустарники. При необходимости в некоторых местах тротуар расширят.
34

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Татарстане школьница умерла в ТЦ на фуд-корте
В Татарстане школьница умерла в ТЦ на фуд-корте

25 минут назад

В России
Под Воронежем семья отравилась угарным газом
Под Воронежем семья отравилась угарным газом

29 минут назад

В России
В Новосибирске погиб прохожий, на которого упала выпавшая с балкона девушка
В Новосибирске погиб прохожий, на которого упала выпавшая с балкона девушка

сегодня, 14:22

В России
Летевший в Гоа лайнер сел в Узбекистане из-за сообщения о бомбе
Летевший в Гоа лайнер сел в Узбекистане из-за сообщения о бомбе

вчера, 14:11

В России
В Ангарске загорелись бензовоз и железнодорожные цистерны
В Ангарске загорелись бензовоз и железнодорожные цистерны

вчера, 14:08

В России
В Сочи воздушный шар с детьми и взрослыми застрял на дереве на горе высотой 2000 м в Сочи
В Сочи воздушный шар с детьми и взрослыми застрял на дереве на горе высотой 2000 м в Сочи

вчера, 13:54

В России