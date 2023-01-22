В России

26 минут назад

В Татарстане школьница умерла в ТЦ на фуд-корте

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Школьница трагически погибла в одном из крупнейших торгово-развлекательных комплексов в Татарстане — казанском "Тандеме". Об этом сообщает Газета.ру.

По предварительной информации, девочка пришла в ТЦ с подругами, на некоторое время она отлучилась в туалет, после чего ей стало плохо. Школьница потеряла сознание.

Привести девочку в чувство пытался врач, который оказался рядом, очевидцы немедленно вызвали «скорую», медики экстренно доставили ребенка в больницу, но спасти ее не удалось.

Причиной гибели школьницы могла стать внезапная остановка сердца. Также высказываются предположения о том, что пострадавшая могла надышаться неизвестным газом. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.





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