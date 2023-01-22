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сегодня, 14:22

В Новосибирске погиб прохожий, на которого упала выпавшая с балкона девушка

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В Новосибирске 20 января в центре города с балкона жилого дома выпала девушка, в результате чего она упала на молодого парня, который шел по тротуару. Об этом сообщает "АиФ Новосибирск".

В результате девушка погибла на месте, а подросток скончался в больнице. Юноша получил множественные травмы внутренних органов. Его доставили в больницу и срочно прооперировали врачи, однако спасти ему жизнь не удалось. Молодому человеку было всего 17 лет.

Информацию подтвердили в министерстве здравоохранения Новосибирской области.
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