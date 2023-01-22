Происшествия

сегодня, 10:25

Водитель из перевернувшейся в Липецке машины сбежал с места ДТП

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#ДТП
Водитель из перевернувшейся в Липецке машины сбежал с места ДТП

В Липецке, на улице Неделина водитель автомобиля «КИА» снес дерево и перевернулся

Накануне вечером в Липецке в полицию пришло сообщение о перевернувшемся возле дома №65 на улице Неделина автомобиле.

Прибывшие на место происшествия автоинспекторы обнаружили сломанное дерево, в которое, по всей вероятности, сначала врезался «КИА», и сам автомобиль лежавший на крыше. Водителя ни в нем, ни поблизости не оказалось.

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- Сотрудниками Госавтоинспекции организована проверка обстоятельств произошедшего, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

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Фото и видео: vk.com/myregion48

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#ДТП

Комментарии (5)

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Сосед

16 минут назад
И хозяин и пассажир полтора часа вокруг гайцов скакали
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Интересно

24 минуты назад
Гость, скажи по честному, ты в какой школе учился
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Гость.

40 минут назад
По этой улицы гоняют под 100 это ещё цверочки. Так как дорога на подем и спуск, светофоров почти нет. Камера которая на этой дороги одна стоит и она расположена на доме 20 перекрёсток Максима Горрького. Просто не успевает фексировать. Там надо ставить лежачих полицейских. Тогда закончатся гонки там.
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Скажите

44 минуты назад
А в Ссёлках,что за авария жуткая была вчера.
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++++

55 минут назад
Да- да,ждём сообщение ,что угнали. А не хозяин бухой и обдолбанный ехал на ней сам!
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