Происшествия
сегодня, 10:25
Водитель из перевернувшейся в Липецке машины сбежал с места ДТП
В Липецке, на улице Неделина водитель автомобиля «КИА» снес дерево и перевернулся
Накануне вечером в Липецке в полицию пришло сообщение о перевернувшемся возле дома №65 на улице Неделина автомобиле.
Прибывшие на место происшествия автоинспекторы обнаружили сломанное дерево, в которое, по всей вероятности, сначала врезался «КИА», и сам автомобиль лежавший на крыше. Водителя ни в нем, ни поблизости не оказалось.
- Сотрудниками Госавтоинспекции организована проверка обстоятельств произошедшего, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Фото и видео: vk.com/myregion48
Прибывшие на место происшествия автоинспекторы обнаружили сломанное дерево, в которое, по всей вероятности, сначала врезался «КИА», и сам автомобиль лежавший на крыше. Водителя ни в нем, ни поблизости не оказалось.
- Сотрудниками Госавтоинспекции организована проверка обстоятельств произошедшего, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
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Фото и видео: vk.com/myregion48
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