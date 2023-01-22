Водитель из перевернувшейся в Липецке машины сбежал с места ДТП

В Липецке, на улице Неделина водитель автомобиля «КИА» снес дерево и перевернулся

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Накануне вечером в Липецке в полицию пришло сообщение о перевернувшемся возле дома №65 на улице Неделина автомобиле.Прибывшие на место происшествия автоинспекторы обнаружили сломанное дерево, в которое, по всей вероятности, сначала врезался «КИА», и сам автомобиль лежавший на крыше. Водителя ни в нем, ни поблизости не оказалось.- Сотрудниками Госавтоинспекции организована проверка обстоятельств произошедшего, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.