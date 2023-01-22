Происшествия

7 минут назад

В Липецке задержаны работавшие на телефонных мошенников курьеры

58
#мошенничество
В Липецке задержаны работавшие на телефонных мошенников курьеры

Семеро пенсионеров стали жертвами телефонных аферистов

В Липецке задержаны трое молодых людей, 19 и 23-х лет, выполнявшие роль курьеров в мошеннической схеме.

Телефонные мошенники звонили пенсионерам и сообщали, что, якобы, их родственники попали в ДТП, и чтобы избавить их от уголовное преследования нужны деньги. Пенсионеры соглашалась. За наличкой они посылали курьеров, нанятых через мессенджеры.

- Правоохранителями установлены 7 пожилых жителей Липецка и области, пострадавших от действий мошенников. Сумма ущерба, причинённого потерпевшим, составила 674 тысячи рублей, 300 евро и 700 долларов, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

Возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве. Троих задержанных полиция проверяет на причастность к похожим преступлениям.

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#мошенничество

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