Происшествия
7 минут назад
В Липецке задержаны работавшие на телефонных мошенников курьеры
Семеро пенсионеров стали жертвами телефонных аферистов
В Липецке задержаны трое молодых людей, 19 и 23-х лет, выполнявшие роль курьеров в мошеннической схеме.
Телефонные мошенники звонили пенсионерам и сообщали, что, якобы, их родственники попали в ДТП, и чтобы избавить их от уголовное преследования нужны деньги. Пенсионеры соглашалась. За наличкой они посылали курьеров, нанятых через мессенджеры.
- Правоохранителями установлены 7 пожилых жителей Липецка и области, пострадавших от действий мошенников. Сумма ущерба, причинённого потерпевшим, составила 674 тысячи рублей, 300 евро и 700 долларов, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве. Троих задержанных полиция проверяет на причастность к похожим преступлениям.
Телефонные мошенники звонили пенсионерам и сообщали, что, якобы, их родственники попали в ДТП, и чтобы избавить их от уголовное преследования нужны деньги. Пенсионеры соглашалась. За наличкой они посылали курьеров, нанятых через мессенджеры.
- Правоохранителями установлены 7 пожилых жителей Липецка и области, пострадавших от действий мошенников. Сумма ущерба, причинённого потерпевшим, составила 674 тысячи рублей, 300 евро и 700 долларов, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве. Троих задержанных полиция проверяет на причастность к похожим преступлениям.
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