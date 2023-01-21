В районах Тракторного и Университетском отключат холодную воду

Завтра, 22 января «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на сетях в трех районах города, предупредили в компании.

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останется часть района Тракторного: дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 7а, 8, 8а, 10, 11, 12, 14, 14а по улице Волгоградской, №№ 16, 18 по улице Ильича, №№ 20а, 21, 23, 27 по улице Коммунистической. Машина с водой для питья будет находиться по адресу: улица Волгоградская, 8.

С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в районе Университетском, в том числе в ЛГТУ: в домах №№ 1, 9 по улице Бехтеева, №№ 28, 30 (технический университет), 30 ст.1, 30 ст.2, 30 ст.4, 30 к.3, 30 к.4, 30 к.5, 30а, 30б, 30Б ст.1, 30Б ст.2, 30/3а, 30г/1, 30д, 30е (Диализный центр), ст. 30г, 34 ст.1, ст.34, 34/1, 34/2, 34/3, 34/4, 34/5, 34/6 по улице Московской. Подвоз воды будет организован по адресу: улица Бехтеева, 1.

С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в домах №№ 37, 39, 41 по улице Водопьянова. Цистерна с водой для питья подъедет к дому № 39.

После окончания работ возможно повышение мутности воды.