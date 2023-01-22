Неделя 48
15 минут назад
Что там сыпал дворник, кто его поймёт – весь асфальт растаял, а остался лёд
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#Гололед #МБУ «Управление благоустройства Липецка» #школьное питание #Евгения Уваркина #розыск #дезертир #СВО #отопление #ОДН #власть #туризм
Итоги недели.
В минувший понедельник GOROD48 сообщил, что «В Липецке девочка получила травму при катании с горки на «ватрушке». Это был первый в этом сезоне случай, когда дети попадают в больницу после катания на горке (безопасными для катания считаются только три из таких мест, и это – платные аттракционы). Но тут пришел он, «стеклянный четверг»!
Что-то пролетело с грацией лося,
кажется, Наташа уронилася
Утром 19 января липчане вышли из дома, а «Тротуары – стекло!» Город стал жертвой ледяного дождя. И тут такой брейк-данс начался! На ледяной корке можно было убиться прямо на первом же шаге из подъезда. А ведь в среду вечером мэрия сообщила, что городские коммунальщики готовятся к ледяному дождю заранее. В релизе говорилось, что уже в четыре утра на обработку улиц выйдут пять специализированных машин и 125 дворников. Особое внимание будет уделено посыпке пешеходных зон и остановок песком. Но где эта техника и где эти дворники?
В тот же день на эти вопросы депутатам горсовета ответил директор МБУ «Управление благоустройства Липецка» Дмитрий Пушилин. По его словам, предприятию не хватает половины дворников, а из тех, кто есть, «Каждый третий дворник – судимый уголовник». А еще МБУ остро не хватает водителей и механизаторов. В итоге из 11 малогабаритных машин, которые могут чистить тротуары, в четверг рассыпали песок и соль только пять. Просто потому, что на предприятии осталось всего пять водителей, умеющих на них работать! Причина кадрового голода банальная: низкая зарплата. Под 30 тысяч – у дворников, чуть за 40 – у водителей техники. Вторая причина того, что муниципальное предприятие не справилось со своей задачей – увеличение зоны ответственности МБУ за счет новых дорог, скверов и общественных пространств. Вот и выходит, что работы все больше, рабочих рук – все меньше.
– Я так понимаю, если не хватает дворников и водителей, то руководство ЖКХ берет в руки лопаты с вениками, садится на машины, на которых не хватает людей и приводит в порядок проблемные участки. Мне в свое время руководство так и говорило. Есть задача, которую я силами своего участка должен выполнить к определенному времени, остальное – мои трудности. Это слесарь инженером работать не сможет, а инженер слесарем – запросто, – написал 1111.
– Нужно массово после травм обращаться в суды. Когда станут хоть как-то компенсировать физический и моральный ущерб власти города и коммунальные службы, тогда результатом станет ухоженный и безопасный город, – подкинула идею Багира.
Пока Дмитрий Пушилин краснел в горсовете, мэрия сообщила, что в Липецке к 10 часам утра посыпано противогололедной смесью 35% тротуаров и 90% основных дорог. Этой информации не поверили.
– Циолковского, 40 и рядом стоящая 5-этажка. Сплошной каток. Ни у одного подъезда и на пешеходной зоне ничего не посыпано. Вышли с утра с ребёнком в школу, страшно было ногу выставить из подъезда. Так до вечера никто ничего не посыпал. Зашли в ворота 47-й школы, там вообще жесть! Вся дорога блестит от льда! Бедные дети шли и падали через одного! – эту историю от Елены можно назвать обычной под релизом мэрии.
Результат «стеклянного четверга» – аншлаг в травмпунктах. 19 января с травмами к врачам попали 335 жителей Липецка. В травмпункт областной детской больницы привезли122 ребенка с переломами, вывихами и растяжениями. В результате «Начальник управления благоустройства Липецка получил предупреждение от прокурора за скользкие дороги».
– Все, пар спустили? Обстановка нормализовалась? Все могут быть свободны... Гололеду остаться! – резюмировал эту историю Неравнодушный.
Косточка мясная, плавая в борще,
выглядит так многообещающе
На этой неделе также случились «благостный вторник» и «кровавая среда», если исходить от главных новостей в эти дни. Начнем с «благостного вторника».
В этот день «Глава Липецка отобедала в школьной столовой». Евгении Уваркиной понравились щи, тефтели с картошкой-пюре и компот. А еще на столах детей были мандарины. Но зачем мэр совершила этот показательный вояж в бюджетную столовку 64-й гимназии? Главыа городской администрации решила своими глазами увидеть, как серьезно опустившие стартовую цену контракта на декабрьских торгах кейтеринговые компании справились с задачей: кормить школьников на 58 рублей 60 копеек. Обед от ООО «Мастер-Провиант» главе Липецка понравился, она назвала его по-домашнему вкусным. На качество питания не оказалось претензий и у гимназистов – никто из них не пожаловался ни мэру, ни журналистам.
– Знаем, знаем, как это бывает. В детском саду раньше работала воспитателем. Как проверка – не котлетки, а КОТЛЕТИЩИ детям дают…
– Для мера персонально приготовили. А давайте завтра в любую другую школу зайдем попробуем, какие там мандарины на 58 рублей дают…
– Учимся в 64-й гимназии. Ни разу мандаринов или других фруктов детям не давали! Сейчас даже ещё раз уточнила у дочери, так ли это. В целом, ребёнок ест половину еды из того, что дают. О некоторых блюдах говорит, что очень вкусно...
В тот же день руководители кейтеринговых компаний рассказали депутатам горсовета, как даже с учетом значительного падения на торгах первоначальной цены контрактов на школьное питание в плюсе оказались и они, и школьники (см. «Минус на минус дает плюс: депутатам горсовета рассказали о ценообразовании на школьное питание»).
Депутаты завалили председателя городского департамента образования Светлану Бедрову и директоров операторов школьного питания вопросами, на некоторые из которых они не ответили. Например, мэрия пока не может направить сэкономленные от торгов средства на улучшение качества еды школьников – нет пока такой правовой базы. Администрация города пока что лишь присматривается к московскому опыту, где качество школьного питания оценивается по количеству несъеденной, выброшенной еды. А коммерсанты как бы не услышали вопрос о том, используют ли они при приготовлении пищи охлаждённые или замороженные мясо и птицу? И что делать с кадровым голодом, если год от года число поваров в школьных столовых сокращается из-за непрестижности такого труда?
Кровавая среда
В среду мы узнали, что «В Воронежской и Липецкой областях разыскивают дезертира»: 31-летнего уроженца села Новоуглянка Усманского района Дмитрия Перова, который самовольно, с оружием, покинул расположение воинской части в зоне СВО.
В усманских пабликах еще накануне появились различные слухи. Кто-то сообщал об оцеплении сел Девица и Новоуглянка, кто-то даже написал, что слышал стрельбу, и что дезертир скрылся в местном лесу. Но интрига была недолгой. Уже через час стало известно, что «Разыскиваемого дезертира ликвидировал в Липецкой области спецназ». По данным федеральных Telegram-каналов, при задержании Перову, который вышел из сарая на территории своего домовладения, скомандовали бросить оружие и лечь на землю. Но мужчина открыл огонь. Ответными выстрелами Дмитрия убили. При Перове обнаружили автомат и гранаты, с которыми он покинул воинскую часть.
В то же утро в Новоуглянке побывали и корреспонденты GOROD48. «Военный упал. Потом поднялся и начал стрелять в Дмитрия». «Соседи о Дмитрии Перове: «Он одиночка был». Все, с кем нам удалось поговорить, отзывались о Дмитрии Перове как о хорошем, но своеобразном парне. По словам жителей села, участвовать в СВО Дмитрий вызвался добровольно. Но еще до спецоперации он уже повоевал на Донбассе.
Никаких официальных комментариев на этот счет силовики не дали.
А вот «Стрелок из села Подгорное получил два года условно» за стрельбу из ружья по машине подрядной организации, которая хотела демонтировать на улице Крайней аварийное оборудование детской площадки.
Давайте деньги посчитаем,
я буду палец вам слюнить
В прошлом году в регионе зарегистрировано 1 466 обращений граждан, ставших жертвами телефонных и интернет-мошенников. Преступники сумели выманить у них более 333 миллионов рублей. Это – данные УМВД РФ по Липецкой области.
За кого только не выдают себя те, кто хочет нас обокрасть! На этой неделе «Мошенники стали представляться сотрудниками МФЦ». Еще «В Липецке мошенники представляются следователями СК». Но чаще всего аферисты действуют под видом сотрудников банков и полиции, выуживая информацию, которую настоящие работники банков и полицейские никогда не спросят по телефону (см. «70-летний липчанин перевёл «специалистам банка» два миллиона рублей»). Главный прием преступников – психологическая обработка жертв. Цель – добиться доверительных отношений с человеком, вытащить из него всю нужную информацию, чтобы получить доступ к банковскому счету. При этом все обставлено так, что жертве не дают отвлечься, собраться с мыслями, связаться с родственниками
О некоторых уловках преступников можно узнать из публикации «Пишите: лейтенант полиции Смирнова Татьяна Игоревна. Можете навести на меня справки». Житель Липецка предоставил GOROD48 аудиозапись беседы с аферисткой, представлявшейся сотрудницей Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, сообщившей ему о краже 100 тысяч рублей с его счетов в банке. Методика мошенников разнообразна. Здесь и уважительный тон, и обращение по имени-отчеству, и сведения о месте жительства и возрасте человека, и сочувствие к жертве придуманного преступления, и неоднократные призывы проявлять бдительность при такого рода звонках, и обычные для сотрудников органов внутренних дел речевые обороты... Все обставлено так, чтобы тот, кого обманывают, поверил в реальность общения с полицейским.
В лучах карибского заката, загаром бронзовым маня,
стою, как Аполлон, красивый, не я
Новогодние праздники давно позади, а в соцсетях и мессенджерах продолжают обсуждать, как и где отдыхали в начале января депутаты и чиновники. Несколько громких скандалов разыгралось на федеральном уровне: курского депутата раскритиковали за отдых в Мексике, а вологодского – в Дубае. GOROD48 поинтересовался у чиновников и представителей разных партий, поддерживают ли они возможность запрета чиновникам посещения стран, которые правительство России признало недружественными. Мнения наших респондентов – в публикации «Градус веселья в такой ситуации надо притушить».
«Из ЗАГСа – в горсовет». Галина Белкина возглавит аппарат Липецкого городского Совета депутатов после того, как 1 января ликвидировали городской ЗАГС. «В областном управлении молодежной политики новая начальница» – 31-летняя Екатерина Щукина ранее возглавляла бюджетное учреждение «Центр молодёжи». Предыдущий руководитель облуправления Светлана Карелина ушла в декрет.
Эти кадровые перестановки бурно обсуждали. Но последнюю точку в бесплодной дискуссии о кумовстве и семейных династиях во власти поставил Патриот:
– В США даже президенты – Буш старший и Буш младший.
Но какие бы должности кто ни занимал, а некоторые проблемы не решаются десятилетиями. Так, в областном Совете на этой неделе так и не смогли ответить на простой, казалось бы, вопрос: «Кто виноват в том, что липчане мерзнут в многоэтажках?» Пока «управляшки» и энергетики переводят стрелки друг на друга, с начала отопительного сезона жители многоэтажек написали уже более 1,3 тысячи жалоб на холод в квартирах или на перетопы! В итоге УК и «Квадре» было предложено заключить договоры друг с другом, прописав в них как температурные параметры по каждому дому, так и ответственность за их несоблюдение. Мэр Липецка предложила облсовету выйти с предложением в Госдуму, чтобы закрепить подобные договоры на законодательном уровне.
В этом году плату за ОДН в многоэтажках с общедомовыми приборами учета начислят их по показаниям. Платежки с новыми начислениями должны прийти в первом квартале. Кто-то получит квитанции с кругленькой суммой доплаты за ресурсы, потраченные на содержание общего имущества дома (в Липецке жильцы только 52 многоэтажек провели собрания, решив разбить платеж на 12 месяцев, чтобы не платить возможную крупную сумму за раз). «Когда и сколько липчанам начислят ОДН по-новому?»
Новых квитанций не будет. Доплату горожане увидят в привычных платежках за содержание жилья. При этом выяснилось, что у энергетиков и УК до сих пор нет единого мнения, за какой период начислять ОДН? За четыре месяца, так как постановление правительства № 92 вступило в силу с 1 сентября, или за год, именно ему равен расчетный период в сфере ЖКХ? И почему ответа на этот вопрос нет даже в Минстрое?
Ну и ну!
«24-летнего липчанина в Воронеже убил припаркованный автомобиль». Наш земляк просто оказался не в том месте не в то время, когда рядом с ним произошло ДТП.
«77-летнего врача подозревают в нападении с ножом на жену». Причина – зеленый змий. Удивительно, но факт: врач стоит на учете у врача-нарколога с синдромом зависимости от алкоголя второй стадии!
«Пьяный житель Липецкой области угнал автомобиль вместе с пассажиркой и врезался на нем в дом». В результате аварии и жертва угона, и водитель получили травмы. Угонщик, правда, сообщил врачам, что его избили! Кстати, «Липчане разбивают машины вдребезги чаще других в стране».
«44-летняя женщина заявила в полицию о двойном изнасиловании». Но жительница Задонского района выдала желаемое за действительное. Это преступление она придумала по пьяни, приревновав собутыльника к соседке. И теперь ее ждет суд по обвинению в ложном доносе.
Что-то пролетело с грацией лося,
кажется, Наташа уронилася
Утром 19 января липчане вышли из дома, а «Тротуары – стекло!» Город стал жертвой ледяного дождя. И тут такой брейк-данс начался! На ледяной корке можно было убиться прямо на первом же шаге из подъезда. А ведь в среду вечером мэрия сообщила, что городские коммунальщики готовятся к ледяному дождю заранее. В релизе говорилось, что уже в четыре утра на обработку улиц выйдут пять специализированных машин и 125 дворников. Особое внимание будет уделено посыпке пешеходных зон и остановок песком. Но где эта техника и где эти дворники?
В тот же день на эти вопросы депутатам горсовета ответил директор МБУ «Управление благоустройства Липецка» Дмитрий Пушилин. По его словам, предприятию не хватает половины дворников, а из тех, кто есть, «Каждый третий дворник – судимый уголовник». А еще МБУ остро не хватает водителей и механизаторов. В итоге из 11 малогабаритных машин, которые могут чистить тротуары, в четверг рассыпали песок и соль только пять. Просто потому, что на предприятии осталось всего пять водителей, умеющих на них работать! Причина кадрового голода банальная: низкая зарплата. Под 30 тысяч – у дворников, чуть за 40 – у водителей техники. Вторая причина того, что муниципальное предприятие не справилось со своей задачей – увеличение зоны ответственности МБУ за счет новых дорог, скверов и общественных пространств. Вот и выходит, что работы все больше, рабочих рук – все меньше.
– Я так понимаю, если не хватает дворников и водителей, то руководство ЖКХ берет в руки лопаты с вениками, садится на машины, на которых не хватает людей и приводит в порядок проблемные участки. Мне в свое время руководство так и говорило. Есть задача, которую я силами своего участка должен выполнить к определенному времени, остальное – мои трудности. Это слесарь инженером работать не сможет, а инженер слесарем – запросто, – написал 1111.
– Нужно массово после травм обращаться в суды. Когда станут хоть как-то компенсировать физический и моральный ущерб власти города и коммунальные службы, тогда результатом станет ухоженный и безопасный город, – подкинула идею Багира.
Пока Дмитрий Пушилин краснел в горсовете, мэрия сообщила, что в Липецке к 10 часам утра посыпано противогололедной смесью 35% тротуаров и 90% основных дорог. Этой информации не поверили.
– Циолковского, 40 и рядом стоящая 5-этажка. Сплошной каток. Ни у одного подъезда и на пешеходной зоне ничего не посыпано. Вышли с утра с ребёнком в школу, страшно было ногу выставить из подъезда. Так до вечера никто ничего не посыпал. Зашли в ворота 47-й школы, там вообще жесть! Вся дорога блестит от льда! Бедные дети шли и падали через одного! – эту историю от Елены можно назвать обычной под релизом мэрии.
Результат «стеклянного четверга» – аншлаг в травмпунктах. 19 января с травмами к врачам попали 335 жителей Липецка. В травмпункт областной детской больницы привезли122 ребенка с переломами, вывихами и растяжениями. В результате «Начальник управления благоустройства Липецка получил предупреждение от прокурора за скользкие дороги».
– Все, пар спустили? Обстановка нормализовалась? Все могут быть свободны... Гололеду остаться! – резюмировал эту историю Неравнодушный.
Косточка мясная, плавая в борще,
выглядит так многообещающе
На этой неделе также случились «благостный вторник» и «кровавая среда», если исходить от главных новостей в эти дни. Начнем с «благостного вторника».
В этот день «Глава Липецка отобедала в школьной столовой». Евгении Уваркиной понравились щи, тефтели с картошкой-пюре и компот. А еще на столах детей были мандарины. Но зачем мэр совершила этот показательный вояж в бюджетную столовку 64-й гимназии? Главыа городской администрации решила своими глазами увидеть, как серьезно опустившие стартовую цену контракта на декабрьских торгах кейтеринговые компании справились с задачей: кормить школьников на 58 рублей 60 копеек. Обед от ООО «Мастер-Провиант» главе Липецка понравился, она назвала его по-домашнему вкусным. На качество питания не оказалось претензий и у гимназистов – никто из них не пожаловался ни мэру, ни журналистам.
– Знаем, знаем, как это бывает. В детском саду раньше работала воспитателем. Как проверка – не котлетки, а КОТЛЕТИЩИ детям дают…
– Для мера персонально приготовили. А давайте завтра в любую другую школу зайдем попробуем, какие там мандарины на 58 рублей дают…
– Учимся в 64-й гимназии. Ни разу мандаринов или других фруктов детям не давали! Сейчас даже ещё раз уточнила у дочери, так ли это. В целом, ребёнок ест половину еды из того, что дают. О некоторых блюдах говорит, что очень вкусно...
В тот же день руководители кейтеринговых компаний рассказали депутатам горсовета, как даже с учетом значительного падения на торгах первоначальной цены контрактов на школьное питание в плюсе оказались и они, и школьники (см. «Минус на минус дает плюс: депутатам горсовета рассказали о ценообразовании на школьное питание»).
Депутаты завалили председателя городского департамента образования Светлану Бедрову и директоров операторов школьного питания вопросами, на некоторые из которых они не ответили. Например, мэрия пока не может направить сэкономленные от торгов средства на улучшение качества еды школьников – нет пока такой правовой базы. Администрация города пока что лишь присматривается к московскому опыту, где качество школьного питания оценивается по количеству несъеденной, выброшенной еды. А коммерсанты как бы не услышали вопрос о том, используют ли они при приготовлении пищи охлаждённые или замороженные мясо и птицу? И что делать с кадровым голодом, если год от года число поваров в школьных столовых сокращается из-за непрестижности такого труда?
Кровавая среда
В среду мы узнали, что «В Воронежской и Липецкой областях разыскивают дезертира»: 31-летнего уроженца села Новоуглянка Усманского района Дмитрия Перова, который самовольно, с оружием, покинул расположение воинской части в зоне СВО.
В усманских пабликах еще накануне появились различные слухи. Кто-то сообщал об оцеплении сел Девица и Новоуглянка, кто-то даже написал, что слышал стрельбу, и что дезертир скрылся в местном лесу. Но интрига была недолгой. Уже через час стало известно, что «Разыскиваемого дезертира ликвидировал в Липецкой области спецназ». По данным федеральных Telegram-каналов, при задержании Перову, который вышел из сарая на территории своего домовладения, скомандовали бросить оружие и лечь на землю. Но мужчина открыл огонь. Ответными выстрелами Дмитрия убили. При Перове обнаружили автомат и гранаты, с которыми он покинул воинскую часть.
В то же утро в Новоуглянке побывали и корреспонденты GOROD48. «Военный упал. Потом поднялся и начал стрелять в Дмитрия». «Соседи о Дмитрии Перове: «Он одиночка был». Все, с кем нам удалось поговорить, отзывались о Дмитрии Перове как о хорошем, но своеобразном парне. По словам жителей села, участвовать в СВО Дмитрий вызвался добровольно. Но еще до спецоперации он уже повоевал на Донбассе.
Никаких официальных комментариев на этот счет силовики не дали.
А вот «Стрелок из села Подгорное получил два года условно» за стрельбу из ружья по машине подрядной организации, которая хотела демонтировать на улице Крайней аварийное оборудование детской площадки.
Давайте деньги посчитаем,
я буду палец вам слюнить
В прошлом году в регионе зарегистрировано 1 466 обращений граждан, ставших жертвами телефонных и интернет-мошенников. Преступники сумели выманить у них более 333 миллионов рублей. Это – данные УМВД РФ по Липецкой области.
За кого только не выдают себя те, кто хочет нас обокрасть! На этой неделе «Мошенники стали представляться сотрудниками МФЦ». Еще «В Липецке мошенники представляются следователями СК». Но чаще всего аферисты действуют под видом сотрудников банков и полиции, выуживая информацию, которую настоящие работники банков и полицейские никогда не спросят по телефону (см. «70-летний липчанин перевёл «специалистам банка» два миллиона рублей»). Главный прием преступников – психологическая обработка жертв. Цель – добиться доверительных отношений с человеком, вытащить из него всю нужную информацию, чтобы получить доступ к банковскому счету. При этом все обставлено так, что жертве не дают отвлечься, собраться с мыслями, связаться с родственниками
О некоторых уловках преступников можно узнать из публикации «Пишите: лейтенант полиции Смирнова Татьяна Игоревна. Можете навести на меня справки». Житель Липецка предоставил GOROD48 аудиозапись беседы с аферисткой, представлявшейся сотрудницей Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, сообщившей ему о краже 100 тысяч рублей с его счетов в банке. Методика мошенников разнообразна. Здесь и уважительный тон, и обращение по имени-отчеству, и сведения о месте жительства и возрасте человека, и сочувствие к жертве придуманного преступления, и неоднократные призывы проявлять бдительность при такого рода звонках, и обычные для сотрудников органов внутренних дел речевые обороты... Все обставлено так, чтобы тот, кого обманывают, поверил в реальность общения с полицейским.
В лучах карибского заката, загаром бронзовым маня,
стою, как Аполлон, красивый, не я
Новогодние праздники давно позади, а в соцсетях и мессенджерах продолжают обсуждать, как и где отдыхали в начале января депутаты и чиновники. Несколько громких скандалов разыгралось на федеральном уровне: курского депутата раскритиковали за отдых в Мексике, а вологодского – в Дубае. GOROD48 поинтересовался у чиновников и представителей разных партий, поддерживают ли они возможность запрета чиновникам посещения стран, которые правительство России признало недружественными. Мнения наших респондентов – в публикации «Градус веселья в такой ситуации надо притушить».
«Из ЗАГСа – в горсовет». Галина Белкина возглавит аппарат Липецкого городского Совета депутатов после того, как 1 января ликвидировали городской ЗАГС. «В областном управлении молодежной политики новая начальница» – 31-летняя Екатерина Щукина ранее возглавляла бюджетное учреждение «Центр молодёжи». Предыдущий руководитель облуправления Светлана Карелина ушла в декрет.
Эти кадровые перестановки бурно обсуждали. Но последнюю точку в бесплодной дискуссии о кумовстве и семейных династиях во власти поставил Патриот:
– В США даже президенты – Буш старший и Буш младший.
Но какие бы должности кто ни занимал, а некоторые проблемы не решаются десятилетиями. Так, в областном Совете на этой неделе так и не смогли ответить на простой, казалось бы, вопрос: «Кто виноват в том, что липчане мерзнут в многоэтажках?» Пока «управляшки» и энергетики переводят стрелки друг на друга, с начала отопительного сезона жители многоэтажек написали уже более 1,3 тысячи жалоб на холод в квартирах или на перетопы! В итоге УК и «Квадре» было предложено заключить договоры друг с другом, прописав в них как температурные параметры по каждому дому, так и ответственность за их несоблюдение. Мэр Липецка предложила облсовету выйти с предложением в Госдуму, чтобы закрепить подобные договоры на законодательном уровне.
В этом году плату за ОДН в многоэтажках с общедомовыми приборами учета начислят их по показаниям. Платежки с новыми начислениями должны прийти в первом квартале. Кто-то получит квитанции с кругленькой суммой доплаты за ресурсы, потраченные на содержание общего имущества дома (в Липецке жильцы только 52 многоэтажек провели собрания, решив разбить платеж на 12 месяцев, чтобы не платить возможную крупную сумму за раз). «Когда и сколько липчанам начислят ОДН по-новому?»
Новых квитанций не будет. Доплату горожане увидят в привычных платежках за содержание жилья. При этом выяснилось, что у энергетиков и УК до сих пор нет единого мнения, за какой период начислять ОДН? За четыре месяца, так как постановление правительства № 92 вступило в силу с 1 сентября, или за год, именно ему равен расчетный период в сфере ЖКХ? И почему ответа на этот вопрос нет даже в Минстрое?
Ну и ну!
«24-летнего липчанина в Воронеже убил припаркованный автомобиль». Наш земляк просто оказался не в том месте не в то время, когда рядом с ним произошло ДТП.
«77-летнего врача подозревают в нападении с ножом на жену». Причина – зеленый змий. Удивительно, но факт: врач стоит на учете у врача-нарколога с синдромом зависимости от алкоголя второй стадии!
«Пьяный житель Липецкой области угнал автомобиль вместе с пассажиркой и врезался на нем в дом». В результате аварии и жертва угона, и водитель получили травмы. Угонщик, правда, сообщил врачам, что его избили! Кстати, «Липчане разбивают машины вдребезги чаще других в стране».
«44-летняя женщина заявила в полицию о двойном изнасиловании». Но жительница Задонского района выдала желаемое за действительное. Это преступление она придумала по пьяни, приревновав собутыльника к соседке. И теперь ее ждет суд по обвинению в ложном доносе.
113
#Гололед #МБУ «Управление благоустройства Липецка» #школьное питание #Евгения Уваркина #розыск #дезертир #СВО #отопление #ОДН #власть #туризм
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11.12.2022 08:00Неделя 48