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Летевший в Гоа лайнер сел в Узбекистане из-за сообщения о бомбе

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Самолет авиакомпании Azur Air (Boeing-757, рейс AZV2463), летевший из Перми в Гоа, перенаправлен в Узбекистан из-за поступившей угрозы взрыва, сообщает Интерфакс со ссылкой на Министерство гражданской авиации Индии. На борту самолета находятся около 240 человек.

По данным пермского аэропорта, указанный рейс вылетел из Перми вчера в 21-30 местного времени и должен был приземлится в 4-55 часов 21 января. По данным сервиса Flichtradar24, борт находится на границе с Афганистаном - в аэропорту Термез (Узбекистан). Самолет из Перми ночью развернулся над Пакистаном и вернулся в Узбекистан.

По данным телеграмм-канала «Авиаторщина», sms поступило на электронную почту представителя авиакомпании и аэропорта Гоа, когда Boeing 757 Azur Air летел над Афганистаном. В нём говорилось, что в аккумуляторном отсеке ноутбука одного из пассажиров находится взрывное устройство.

После благополучной посадки воздушное судно, багаж и ручная кладь пассажиров были тщательно досмотрены службой безопасности аэропорта — опасных веществ или устройств они не обнаружили.


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