В России

сегодня, 14:08

В Ангарске загорелись бензовоз и железнодорожные цистерны

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В Ангарске на территории промышленного массива загорелись бензовоз и железнодорожные цистерны. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на ГУ МЧС по Иркутской области.

Информация о возгорании поступила 21 января в 12:11 (7:11 по мск). Бензовоз и железнодорожные цистерны загорелись на территории промышленного массива в 35 квартале Ангарска. Площадь пожара составила 400 квадратных метров.

К ликвидации привлекли 35 пожарных и 7 автоцистерн. Чуть более чем через час пожар был потушен. Пострадавших нет.
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