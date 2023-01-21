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В Сочи воздушный шар с детьми и взрослыми застрял на дереве на горе высотой 2000 м в Сочи

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Воздушный шар с людьми застрял на дереве на горе в селе Солохаул в Лазаревском районе Сочи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Инцидент произошел селе Солохаул в Лазаревском районе Сочи. На воздушном шаре находятся двое взрослых и трое детей. Как сообщили в пресс-службе МЧС России, в настоящее время спасатели принимают меры по спасению людей.К месту, где застрял аэростат, направят вертолет со спасателями.

"Связь с людьми есть, их состояние - нормальное. К месту следуют спасатели. В готовность приводится вертолет Ка-32 МЧС России, с воздуха спасатели проведут мониторинг обстановки, после чего будет принято решение о том, каким способом будет осуществляться спасение людей", - уточнили в ведомстве.

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