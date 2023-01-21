В Липецке мошенники представляются следователями СК

Следственный комитет предупреждает: настоящие сотрудники никогда не будут по телефону выпытывать данные ваших банковских карт.

В последнее время липчанам всё чаще начали поступать телефонные звонки якобы от имени сотрудников Следственного комитета, а на самом деле – от мошенников.

Проблема встала настолько остро, но СК России по Липецкой области даже выступил сегодня с официальным обращением по этому поводу.

В нём сказано, что «используя в преступных целях специальное программное обеспечение, злоумышленники совершают телефонный звонок, который определяется как входящий вызов со стационарных номеров следственного управления по Липецкой области… СУ СК России по Липецкой области официально заявляет, что телефонные звонки от имени должностных лиц следственного управления с подобными просьбами - действия мошенников. Требования о перечислении денежных средств, операций по счетам, предоставлении данных банковских карт или счетов являются незаконными».

Следователи дали липчанам два совета, как распознать разводил.

Во-первых, нужно убедиться, что к вам обращаются должностные лица, а не злоумышленники. Для этого нужно перезвонить дежурному сотруднику регионального СК России но номеру 8 (910) 742 98 27 или на короткий номер 123.

Во-вторых, набирать номер нужно самостоятельно на своём устройстве, а не перезванивать на телефон, с которого вамп только что позвонили неизвестные. В этом случае вы точно попадёте на мошенников, которые с готовностью подтвердят, что они и есть настоящие следователи.