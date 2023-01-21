В мэрии Ельца наградили честного водителя маршрутки, нашедшего борсетку с крупной суммой денег

Вернувший 115 тысяч рублей шофёр убеждён, что на его месте так поступил бы каждый.

Вице-мэр Ельца Никита Родионов в торжественной обстановке вручил благодарственное письмо Роману Петровскому, честному водителю маршрутки, который вернул владельцу потерянную крупную сумму денег.

Воистину новогодняя история произошла в Ельце 30 декабря прошлого года. Шофёр случайно обнаружил лежащую рядом с проезжей частью борсетку, а в ней – деньги. Позже выяснилось, что внутри находились 115 тысяч рублей. Недолго думая, Петровский обратился в полицию, а та нашла владельца пропажи – жителя Тамбова.

Тамбовчанин пояснил, что накануне заправлял свою машину и оставил борсетку на крыше авто, да так и уехал. Сумка с деньгами свалилась на дорогу. Сам гость нашего региона, оплакивавший потерю, заявил, что не ожидал такой честности от нашедших деньги людей и горячо поблагодарил Петровского.

Теперь дошло дело и до более высокой признательности.

- На моём месте так поступил бы каждый, - заявил перед камерой самый благородный водитель Липецкой области.



Видео пресс-службы УМВД РФ по Липецкой области

