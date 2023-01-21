Общество

59 минут назад

В мэрии Ельца наградили честного водителя маршрутки, нашедшего борсетку с крупной суммой денег

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#Награда

Вернувший 115 тысяч рублей шофёр убеждён, что на его месте так поступил бы каждый.

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Вице-мэр Ельца Никита Родионов в торжественной обстановке вручил благодарственное письмо Роману Петровскому, честному водителю маршрутки, который вернул владельцу потерянную крупную сумму денег.

Воистину новогодняя история произошла в Ельце 30 декабря прошлого года. Шофёр случайно обнаружил лежащую рядом с проезжей частью борсетку, а в ней – деньги. Позже выяснилось, что внутри находились 115 тысяч рублей. Недолго думая, Петровский обратился в полицию, а та нашла владельца пропажи – жителя Тамбова.

Тамбовчанин пояснил, что накануне заправлял свою машину и оставил борсетку на крыше авто, да так и уехал. Сумка с деньгами свалилась на дорогу. Сам гость нашего региона, оплакивавший потерю, заявил, что не ожидал такой честности от нашедших деньги людей и горячо поблагодарил Петровского.

Теперь дошло дело и до более высокой признательности.

- На моём месте так поступил бы каждый, - заявил перед камерой самый благородный водитель Липецкой области.

Видео пресс-службы УМВД РФ по Липецкой области

7 549
#Награда

Комментарии (7)

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Правда

5 минут назад
Несоветское время(дореволюционное),у него родители советские,а воспитание впитывается с молоком матери.Молодец парень.
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Алкан лтз

6 минут назад
Молодец таких людей не найти сейчас.я бы наверное так не поступил бы! А плохо что вомне нет такого качества.
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Несоветское время

19 минут назад
Видно, ему 30 лет , дедушка , вы конечно фантазируйте , но не да такой же степени.
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фёкла

30 минут назад
10% по совести нашедшему - по совести вернул?
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Елена

40 минут назад
Ему это вернется вдвойне,молодец
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Видно

42 минуты назад
Сразу советское воспитание.Здоровья Вам и семейного благополучия.
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старый

48 минут назад
Таких сейчас мало. Смартфон найдут старенький,и отдавать не собираются,что говорить про такие суммы.
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