59 минут назад
В мэрии Ельца наградили честного водителя маршрутки, нашедшего борсетку с крупной суммой денег
Вернувший 115 тысяч рублей шофёр убеждён, что на его месте так поступил бы каждый.
Вице-мэр Ельца Никита Родионов в торжественной обстановке вручил благодарственное письмо Роману Петровскому, честному водителю маршрутки, который вернул владельцу потерянную крупную сумму денег.
Воистину новогодняя история произошла в Ельце 30 декабря прошлого года. Шофёр случайно обнаружил лежащую рядом с проезжей частью борсетку, а в ней – деньги. Позже выяснилось, что внутри находились 115 тысяч рублей. Недолго думая, Петровский обратился в полицию, а та нашла владельца пропажи – жителя Тамбова.
Тамбовчанин пояснил, что накануне заправлял свою машину и оставил борсетку на крыше авто, да так и уехал. Сумка с деньгами свалилась на дорогу. Сам гость нашего региона, оплакивавший потерю, заявил, что не ожидал такой честности от нашедших деньги людей и горячо поблагодарил Петровского.
Теперь дошло дело и до более высокой признательности.
- На моём месте так поступил бы каждый, - заявил перед камерой самый благородный водитель Липецкой области.
Видео пресс-службы УМВД РФ по Липецкой области
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