Происшествия

сегодня, 09:04

В Липецке задержали серийного похитителя велосипедов

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#Кража #велосипед

Пока липчанину вменяют 3 эпизода, но возможно, их было больше.

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В Липецке 25-летнего парня будут судить за кражи двухколёсной техники из подъездов жилых домов.

Как сообщили в УМВД РФ по Липецкой области, местный житель похищал всё, что плохо лежит в разных районах города, а потом продавал. Не учёл он одного: многие подъезды сейчас оборудованы камерами видеонаблюдения, по ним его и вычислили.

- Полицейские установили причастность подозреваемого к краже 3-х велосипедов, - сообщили в УМВД, - Общая сумма ущерба составила около 30 тысяч рублей.

Отвечать пареньку придётся по статье по части 2 статьи 158, предусматривающей до 5 лет лишения свободы. «Грозу великов» отправили под подписку о невыезде, в настоящее время правоохранители изучают вопрос о его причастности к другим аналогичным эпизодам.

Видео пресс-службы УМВД РФ по Липецкой области

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#Кража #велосипед

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