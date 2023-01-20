Происшествия
13 минут назад
В отношении воспитателя липецкого детского сада возбуждено уголовное дело
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Также полицией организована проверка семейно-бытовых условий и условий воспитания женщиной своего ребенка.
В Липецке полицией возбуждено уголовное дело в отношении воспитателя детского сада в связи с ненадлежащим исполнением обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.
Напомним, сегодня глава Липецка Евгения Уваркина рассказала в своём Telegram-канале, что в одном из детских садов Липецка произошёл крайне неприятный инцидент. Воспитатель вёл себя неподобающим образом по отношению к ребёнку.
«Такие методы в работе педагога неприемлемы. Встретилась с родителями и коллективом садика. Детально обсудили случившиеся. Поручила департаменту образования провести тщательную проверку и принять меры. Очень горько осознавать, что сегодня, когда мы говорим о серьёзном уровне липецкого образования и победах на всероссийском уровне, подобное всё ещё происходит», - отметила Евгения Уваркина.
Как пояснили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, воспитатель грубо схватила ребёнка и разговаривала с ним неподобающим тоном. Сейчас и воспитатель, и заведующая дошкольным учреждением временно отстранены от работы для выяснения всех обстоятельств происшествия.
«Предварительно установлено, что сотрудница ненадлежащим образом исполняла свои обязанности, применяя недопустимые способы воспитания. В качестве первоочередных мер реагирования в адрес департамента дошкольного образования города Липецка сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних УМВД России по городу Липецку направлено предписание об отстранении подозреваемой от исполнения обязанностей воспитателя на период предварительного следствия. Также полицией организовано проведение проверки семейно-бытовых условий, воспитания подозреваемой своего несовершеннолетнего ребенка», - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Напомним, сегодня глава Липецка Евгения Уваркина рассказала в своём Telegram-канале, что в одном из детских садов Липецка произошёл крайне неприятный инцидент. Воспитатель вёл себя неподобающим образом по отношению к ребёнку.
«Такие методы в работе педагога неприемлемы. Встретилась с родителями и коллективом садика. Детально обсудили случившиеся. Поручила департаменту образования провести тщательную проверку и принять меры. Очень горько осознавать, что сегодня, когда мы говорим о серьёзном уровне липецкого образования и победах на всероссийском уровне, подобное всё ещё происходит», - отметила Евгения Уваркина.
Как пояснили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, воспитатель грубо схватила ребёнка и разговаривала с ним неподобающим тоном. Сейчас и воспитатель, и заведующая дошкольным учреждением временно отстранены от работы для выяснения всех обстоятельств происшествия.
«Предварительно установлено, что сотрудница ненадлежащим образом исполняла свои обязанности, применяя недопустимые способы воспитания. В качестве первоочередных мер реагирования в адрес департамента дошкольного образования города Липецка сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних УМВД России по городу Липецку направлено предписание об отстранении подозреваемой от исполнения обязанностей воспитателя на период предварительного следствия. Также полицией организовано проведение проверки семейно-бытовых условий, воспитания подозреваемой своего несовершеннолетнего ребенка», - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
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