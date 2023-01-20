Вице-мэр Ирина Артемова открыла завод газобетонных блоков в Липецке

Открытие производства неавтоклавного газобетона состоялось 20 января на базе компании ООО «Обком-48».Производственная площадка действует на улице Ковалева рядом с Липецкой кольцевой автодорогой. Площадь одноэтажного цеха составляет 600 квадратных метров. Здесь же располагается и склад готовой продукции. Благодаря государственной поддержке в прошлом году фирма получила льготный кредит в банке на приобретение автоматизированной конвейерной линии, паллетоупаковщика и вилочного погрузчика, что позволило быстро запустить производство. Поручителем в выдаче займа выступил липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства. Проект стоимостью 12,35 миллионов рублей позволит внести вклад в развитие рынка стеновых материалов в России.Посмотреть на технологический процесс и перерезать красную ленточку приехали заместитель главы администрации Липецка Ирина Артемова, начальник управления экономического развития Кирилл Дождиков и директор МБУ «Технопарк-Липецк» Андрей Рясков.Почетные гости увидели, как происходит смешивание песка, бетона и специальных добавок, которые заливаются в специальную сборную форму, где происходит вспенивание смеси за счет химической реакции. После этого сформировавшийся блок распиливается и отправляется на «дозревание» - время затвердевания составляет 28 дней. Конечная продукция может конкурировать с традиционными однотипными материалами как в цене, так и по техническим характеристикам.По словам директора завода Галины Полянской, в ближайшей перспективе ожидается удвоение выработки с 60 кубометров в день, а также намечено производство сухих смесей для строительства.- Нам помогали на всех этапах строительства администрация Липецка и Липецкой области, «Технопарк-Липецк». Насколько мне известно, в регионе наше производство неавтоклавного газобетона стало первым, - сказала Галина Полянская.Вице-мэр Ирина Артемова в свою очередь отметила, что сегодня уделяется особое внимание поддержке липецких предприятий. Такие компании развивают инфраструктуру города и региона в целом — это очень важно в непростых экономических условиях. Завод Галины Полянской стал тому подтверждением.- Вам удалось в короткий срок получить финансирование с господдержкой при поручительстве нашего областного фонда, оперативно закупить и привезти отечественное оборудование. Удачу, успех и технологии нужно постоянно развивать. Мы, в свою очередь, этому поможет. Ваш пример стал достойным образцом для подражания, - заявила Ирина Артемова.Компания тесно взаимодействует с технопарком, кафедрой строительного материаловедения и дорожных технологий ФГБОУ ВО «ЛГТУ», организациями инфраструктуры поддержки, и развивает кооперационные связи с другими предприятиями. Запуск производства позволил создать 8 новых рабочих мест.