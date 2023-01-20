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Вице-мэр Ирина Артемова открыла завод газобетонных блоков в Липецке

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#строительство #завод
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Вице-мэр Ирина Артемова открыла завод газобетонных блоков в Липецке
Открытие производства неавтоклавного газобетона состоялось 20 января на базе компании ООО «Обком-48».

Производственная площадка действует на улице Ковалева рядом с Липецкой кольцевой автодорогой. Площадь одноэтажного цеха составляет 600 квадратных метров. Здесь же располагается и склад готовой продукции. Благодаря государственной поддержке в прошлом году фирма получила льготный кредит в банке на приобретение автоматизированной конвейерной линии, паллетоупаковщика и вилочного погрузчика, что позволило быстро запустить производство. Поручителем в выдаче займа выступил липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства. Проект стоимостью 12,35 миллионов рублей позволит внести вклад в развитие рынка стеновых материалов в России.

Посмотреть на технологический процесс и перерезать красную ленточку приехали заместитель главы администрации Липецка Ирина Артемова, начальник управления экономического развития Кирилл Дождиков и директор МБУ «Технопарк-Липецк» Андрей Рясков.



Почетные гости увидели, как происходит смешивание песка, бетона и специальных добавок, которые заливаются в специальную сборную форму, где происходит вспенивание смеси за счет химической реакции. После этого сформировавшийся блок распиливается и отправляется на «дозревание» - время затвердевания составляет 28 дней. Конечная продукция может конкурировать с традиционными однотипными материалами как в цене, так и по техническим характеристикам.

По словам директора завода Галины Полянской, в ближайшей перспективе ожидается удвоение выработки с 60 кубометров в день, а также намечено производство сухих смесей для строительства.

- Нам помогали на всех этапах строительства администрация Липецка и Липецкой области, «Технопарк-Липецк». Насколько мне известно, в регионе наше производство неавтоклавного газобетона стало первым, - сказала Галина Полянская.



Вице-мэр Ирина Артемова в свою очередь отметила, что сегодня уделяется особое внимание поддержке липецких предприятий. Такие компании развивают инфраструктуру города и региона в целом — это очень важно в непростых экономических условиях. Завод Галины Полянской стал тому подтверждением.

- Вам удалось в короткий срок получить финансирование с господдержкой при поручительстве нашего областного фонда, оперативно закупить и привезти отечественное оборудование. Удачу, успех и технологии нужно постоянно развивать. Мы, в свою очередь, этому поможет. Ваш пример стал достойным образцом для подражания, - заявила Ирина Артемова.

Компания тесно взаимодействует с технопарком, кафедрой строительного материаловедения и дорожных технологий ФГБОУ ВО «ЛГТУ», организациями инфраструктуры поддержки, и развивает кооперационные связи с другими предприятиями. Запуск производства позволил создать 8 новых рабочих мест.
1 991
#строительство #завод
6

Комментарии (1)

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Шурик

26 минут назад
60 метров куб - это в один блок толщиной , дом 115 метров квадратных.
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