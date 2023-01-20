В поселке Сырском отключат холодную воду

Еще одно отключение холодной воды 21 января планируется в районе Опытной станции.

21 января «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на сетях в двух районах Липецка – в поселке Сырском и районе Опытной станции, предупредили в компании.



С 10:00 до 20:00 без холодной воды останется частный сектор в районе Опытной станции – с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся жители улиц Одесской, Станционной, проезда Цветочного. Воду подвезут по заявкам потребителей.



С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в поселке Сырском: доме № 2 по улице Прудной, частном секторе улиц Минской, Смирнова, Солнечной, Городовикова, Жактовской, Рябиновой, Ударников, Поселковой, Паровозной, Прудной, Переулка Узорного, котельной «Липецкие узоры МУП «Липецктеплосеть». Цистерна с водой будет находиться по адресу: улица Прудная, 2.



После окончания работ возможно повышение мутности воды.