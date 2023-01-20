Возбуждены сразу два уголовных дела.

В Лебедянском районе отец троих детей задолжал по алиментам 650 тысяч рублей.



«Мужчина не обременял себя обязанностью по их содержанию, нигде не работал, мер к трудоустройству не принимал, в связи с чем образовалась задолженность в размере 650 тысяч рублей», - сообщает пресс-служба УФССП России по Липецкой области.



Мужчина ранее уже был привлечён к административной ответственности за неуплату алиментов, а теперь в отношении него возбуждено сразу два уголовных дела по части 1 статьи 157 УК РФ. Санкция уголовной статьи за неуплату алиментов предусматривает наказание вплоть до одного года лишения свободы.