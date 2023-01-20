Общество

31 минуту назад

Отец троих детей задолжал по алиментам 650 тысяч рублей

3 154
#дети #алименты
Отец троих детей задолжал по алиментам 650 тысяч рублей

Возбуждены сразу два уголовных дела.

В Лебедянском районе отец троих детей задолжал по алиментам 650 тысяч рублей.

«Мужчина не обременял себя обязанностью по их содержанию, нигде не работал, мер к трудоустройству не принимал, в связи с чем образовалась задолженность в размере 650 тысяч рублей», - сообщает пресс-служба УФССП России по Липецкой области.

Мужчина ранее уже был привлечён к административной ответственности за неуплату алиментов, а теперь в отношении него возбуждено сразу два уголовных дела по части 1 статьи 157 УК РФ. Санкция уголовной статьи за неуплату алиментов предусматривает наказание вплоть до одного года лишения свободы.
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#дети #алименты

Комментарии (3)

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Лорик

8 минут назад
Надо не на год сажать,а лет на 15,за то,что детей голодными оставил...и не ждать,пока долг накопится,тогда и другим неповадно будет.
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Т

19 минут назад
Позорище не кормить своих детей.
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Однако

23 минуты назад
В колонию - поселение для начала поедет...
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