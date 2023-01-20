Происшествия

51 минуту назад

На чердаке нашли больше килограмма марихуаны

1 339
#наркотики
На чердаке нашли больше килограмма марихуаны

57-летнему хозяину дома грозит до 10 лет лишения свободы.

Прокурор Добровского района утвердил обвинительное заключение и направил в в суд уголовное дело по обвинению 57-летнего жителя села Порой в незаконном приобретении и хранении марихуаны без цели сбыта в крупном размере.

По версии следствия, с начала октября по 11 октября прошлого года на улице Конец недалеко от своего дома собрал дикорастущую коноплю. Пакет с частями растений он отнёс на чердак своего дома, где уже высушенные растения поздно вечером 11 октября и обнаружили полицейские. В дом они пришли не просто так: до этого полицией была получена оперативная информация о том, что мужчина хранит дома наркотики.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, всего на чердаке в двух полиэтиленовых пакетах нашли 1 146 граммов марихуаны.

Действия мужчины квалифицированы по части 2 статьи 228 УК РФ. В случае, если вина будет доказана в суде, ему грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом до 500 тысяч рублей.
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#наркотики

Комментарии (1)

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Земляк

10 минут назад
Вот все мне интересно, от куда он знают что лежит у кого?
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