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сегодня, 16:14

21-летнюю «закладчицу» отправили на 7,5 года в колонию

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#наркотики
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21-летнюю «закладчицу» отправили на 7,5 года в колонию

Женщина была задержана с поличным на территории садоводческого товарищества «Металлург-1».

Правобережный районный суд вынес приговор 21-летней жительнице села Подгорное. Женщина признана виновной в участии в межрегиональном преступном наркосообществе, а также покушении на незаконный сбыт наркотических и психотропных веществ с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, организованной группой в особо крупном размере.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в мае 2020 года ещё в 19-летнем возрасте девушка стала «закладчицей».

«С 11 мая 2021 по 28 января 2021 года по поручению «кураторов», связь с которыми поддерживалась через мессенджеры с соблюдением строгих мер конспирации, она систематически размещала в тайниках на территории области марихуану, кокаин, а также наркотики синтетического происхождения», - сообщает областная прокуратура.

Но 28 января 2021 года женщина была задержана с поличным на территории садоводческого товарищества «Металлург-1». При досмотре у неё обнаружили 2,25 грамма синтетического наркотика.

Женщина в суде признала свою вину.  Её приговорили к 7,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима и ограничению свободы на один год.
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#наркотики
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Комментарии (3)

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ссср

24 минуты назад
мала дали нужно годов 20 давать и кураторов не надо искать закладывать не кому будет за такие срока а 7 через три выйдет а 20 и от звонка до звонка кусается срочёк
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)))))

40 минут назад
Липецкие басни, они палки срубили))))
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Липецкие басни

сегодня, 16:31
Ну а где кураторы из преступного наркосообщества? Эти закладчики как расходный материал, а сроки получают не хилые.
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