21-летнюю «закладчицу» отправили на 7,5 года в колонию

Женщина была задержана с поличным на территории садоводческого товарищества «Металлург-1».

Правобережный районный суд вынес приговор 21-летней жительнице села Подгорное. Женщина признана виновной в участии в межрегиональном преступном наркосообществе, а также покушении на незаконный сбыт наркотических и психотропных веществ с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, организованной группой в особо крупном размере.



Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в мае 2020 года ещё в 19-летнем возрасте девушка стала «закладчицей».



«С 11 мая 2021 по 28 января 2021 года по поручению «кураторов», связь с которыми поддерживалась через мессенджеры с соблюдением строгих мер конспирации, она систематически размещала в тайниках на территории области марихуану, кокаин, а также наркотики синтетического происхождения», - сообщает областная прокуратура.



Но 28 января 2021 года женщина была задержана с поличным на территории садоводческого товарищества «Металлург-1». При досмотре у неё обнаружили 2,25 грамма синтетического наркотика.



Женщина в суде признала свою вину. Её приговорили к 7,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима и ограничению свободы на один год.