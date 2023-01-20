Происшествия
24 минуты назад
«Хватал за форму и пытался убежать»: за неповиновение полицейскому хлевенец отделался штрафом
На Крещение мужчину заподозрили в употреблении наркотиков.
Усманский районный суд оштрафовал 40-летнего мужчину на 2 000 рублей за неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции.
Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, 19 января мужчина оказывал сопротивление, отталкивал полицейских, хватал их за форму и пытался убежать, чтобы не допустить оформления административного материала по части 1 статьи 6.9 КоАП РФ за потребление наркотических средств или психотропных веществ.
Постановление ещё не вступило в силу.
Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, 19 января мужчина оказывал сопротивление, отталкивал полицейских, хватал их за форму и пытался убежать, чтобы не допустить оформления административного материала по части 1 статьи 6.9 КоАП РФ за потребление наркотических средств или психотропных веществ.
Постановление ещё не вступило в силу.