Происшествия

24 минуты назад

«Хватал за форму и пытался убежать»: за неповиновение полицейскому хлевенец отделался штрафом

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#конфликт #полиция
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«Хватал за форму и пытался убежать»: за неповиновение полицейскому хлевенец отделался штрафом

На Крещение мужчину заподозрили в употреблении наркотиков.

Усманский районный суд оштрафовал 40-летнего мужчину на 2 000 рублей за неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции.

Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, 19 января мужчина оказывал сопротивление, отталкивал полицейских, хватал их за форму и пытался убежать, чтобы не допустить оформления административного материала по части 1 статьи 6.9 КоАП РФ за потребление наркотических средств или психотропных веществ.

Постановление ещё не вступило в силу.
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#конфликт #полиция
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