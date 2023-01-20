Полиция займется поиском вандала с улицы Плеханова

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В редакцию сайта GOROD48 пришло гневное сообщение с видеороликом, на котором запечатлена хулиганская выходка.



Описываемые события произошли ровно месяц назад, и все это время они не давали ему спокойно жить. Утром 20 декабря на улице Плеханова в Липецке неизвестный молодой человек разрисовал маркером «умную остановку».



- Я возмущен. Мне стыдно жить с такими людьми в одном городе. Липецк начал преображаться, но из-за таких, не могу подобрать печатное слово, жителей мы вечно будем жить в атмосфере безнравственности и бардака, - негодует липчанин.



Мы обратились за комментарием в пресс-службу УМВД России по Липецкой области. Там отметили, что собственник не обращался с заявлением в полицию.



- В то же время мы проведем проверку по факту публикации видео. Сотрудники отдела полиции №4 по завершению дадут правовую оценку действиям человека, - рассказали в полиции.

