Происшествия

49 минут назад

Полиция займется поиском вандала с улицы Плеханова

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#хулиганство
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В редакцию сайта GOROD48 пришло гневное сообщение с видеороликом, на котором запечатлена хулиганская выходка.

Описываемые события произошли ровно месяц назад, и все это время они не давали ему спокойно жить. Утром 20 декабря на улице Плеханова в Липецке неизвестный молодой человек разрисовал маркером «умную остановку».

- Я возмущен. Мне стыдно жить с такими людьми в одном городе. Липецк начал преображаться, но из-за таких, не могу подобрать печатное слово, жителей мы вечно будем жить в атмосфере безнравственности и бардака, - негодует липчанин.

Мы обратились за комментарием в пресс-службу УМВД России по Липецкой области. Там отметили, что собственник не обращался с заявлением в полицию.

- В то же время мы проведем проверку по факту публикации видео. Сотрудники отдела полиции №4 по завершению дадут правовую оценку действиям человека, - рассказали в полиции.
3 1065
#хулиганство
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Комментарии (3)

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Гость.

16 минут назад
Это он протест написал против того что автобусы вовремя не ездиют. Ведь не кто на это не даёт ответ и не принимает мер не каких.
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ттт

17 минут назад
Пацан бери тряпку - мчи стирать!
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Достали

41 минуту назад
Пора продавать маркеры и баллончики с краской по паспорту и с 21 года.
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