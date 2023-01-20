В России

35 минут назад

В Кремле призвали ориентироваться на слова президента РФ о частичной мобилизации

83
#частичная мобилизация

В Кремле призвали ориентироваться на слова президента России Владимира Путина по вопросу завершения частичной мобилизации.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал ориентироваться на слова главы государства по вопросам завершения частичной мобилизации, - передает РИА Новости.

Так он прокомментировал информацию об ответе администрации президента на обращение депутата заксобрания Псковской области. В нем, как утверждается, говорилось, что указ об объявлении частичной мобилизации продолжает действовать.

"В рамках частичной мобилизации то число, которое планировалось <...>, было обеспечено по России. И все, и дальше начался уже призыв обычный на срочную службу. Об этом говорил несколько раз президент, и предлагаем на это ориентироваться", — пояснил представитель Кремля.

Он также пообещал уточнить значение фразы о продолжении действия указа. По его мнению, вероятно, речь идет о юридической особенности.

"Не готов сейчас точно вам ответить, уточню — и тогда проясню ситуацию", — добавил он.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что в РФ не готовят проведение новой волны частичной мобилизации. Он призвал не придавать значения утверждениям в Telegram-каналах. По его словам, первоисточник информации по этому вопросу — официальная власть во главе с президентом.
83
#частичная мобилизация

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Врач назвала лучшую кашу для женского здоровья
#здоровье #женщины
Врач назвала лучшую кашу для женского здоровья

сегодня, 14:59

В России
Российская спецтехника нарастила продажи на 33%
#спецтехника #дорожная техника
Российская спецтехника нарастила продажи на 33%

сегодня, 14:49

В России
Росгвардию могут наделить новыми полномочиями
#Росгвардия #полномочия
Росгвардию могут наделить новыми полномочиями

сегодня, 14:12

В России
Россия заняла второе место по экспорту нефти в Китай в 2022 году
#экспорт нефти
Россия заняла второе место по экспорту нефти в Китай в 2022 году

сегодня, 13:24

В России
В Приморье потушили крупный пожар на складе алкогольной продукции
#пожар #склад
В Приморье потушили крупный пожар на складе алкогольной продукции

сегодня, 12:45

В России
В Нижнем Тагиле мужчина потерял сознание и едва не утонул в крещенской купели
#крещенские купания
В Нижнем Тагиле мужчина потерял сознание и едва не утонул в крещенской купели

сегодня, 11:56

В России