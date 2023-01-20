В России
35 минут назад
В Кремле призвали ориентироваться на слова президента РФ о частичной мобилизации
В Кремле призвали ориентироваться на слова президента России Владимира Путина по вопросу завершения частичной мобилизации.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал ориентироваться на слова главы государства по вопросам завершения частичной мобилизации, - передает РИА Новости.
Так он прокомментировал информацию об ответе администрации президента на обращение депутата заксобрания Псковской области. В нем, как утверждается, говорилось, что указ об объявлении частичной мобилизации продолжает действовать.
"В рамках частичной мобилизации то число, которое планировалось <...>, было обеспечено по России. И все, и дальше начался уже призыв обычный на срочную службу. Об этом говорил несколько раз президент, и предлагаем на это ориентироваться", — пояснил представитель Кремля.
Он также пообещал уточнить значение фразы о продолжении действия указа. По его мнению, вероятно, речь идет о юридической особенности.
"Не готов сейчас точно вам ответить, уточню — и тогда проясню ситуацию", — добавил он.
Ранее Дмитрий Песков заявил, что в РФ не готовят проведение новой волны частичной мобилизации. Он призвал не придавать значения утверждениям в Telegram-каналах. По его словам, первоисточник информации по этому вопросу — официальная власть во главе с президентом.
Так он прокомментировал информацию об ответе администрации президента на обращение депутата заксобрания Псковской области. В нем, как утверждается, говорилось, что указ об объявлении частичной мобилизации продолжает действовать.
"В рамках частичной мобилизации то число, которое планировалось <...>, было обеспечено по России. И все, и дальше начался уже призыв обычный на срочную службу. Об этом говорил несколько раз президент, и предлагаем на это ориентироваться", — пояснил представитель Кремля.
Он также пообещал уточнить значение фразы о продолжении действия указа. По его мнению, вероятно, речь идет о юридической особенности.
"Не готов сейчас точно вам ответить, уточню — и тогда проясню ситуацию", — добавил он.
Ранее Дмитрий Песков заявил, что в РФ не готовят проведение новой волны частичной мобилизации. Он призвал не придавать значения утверждениям в Telegram-каналах. По его словам, первоисточник информации по этому вопросу — официальная власть во главе с президентом.