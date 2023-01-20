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Ельчанин выкрутил средний палец инспектору ДПС

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#конфликт #ДПС
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Ельчанин выкрутил средний палец инспектору ДПС

Ельчанина приговорили к двум годам и одному месяцу колонии строгого режима.

Задонский районный суд вынес приговор 34-летнему ранее судимому ельчанину за публичное оскорбление сотрудника ДПС и применение в отношении него насилия, опасного для здоровья.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 16 марта в 21:55 на 417-м километре трассы М4 «Дон» в районе остановки общественного транспорта на улице Московской в деревне Миролюбовка Задонского района сотрудники ДПС остановили автомобиль «Шкода Октавия», водитель которого выехал на встречную полосу. Из машины вышел пассажир и стал матом оскорблять полицейских.

Полицейские вызвали на подмогу ещё один экипаж, и на место прибыли ещё три инспектора ДПС — ругательства продолжились и в их адрес.

Инспекторы пытались утихомирить буйного пассажира. Но тот схватил одного из них за средний палец левой руки и стал выкручивать. В результате полицейскому диагностировали «разрыв сухожилия дистального разгибателя третьего пальца левой руки», и судмедэксперты расценили это увечье как вред здоровью средней степени тяжести.

В суде мужчина вину не признал. Он настаивал, что после остановки один из сотрудников ДПС начал кричать на водителя, открывать двери в машину, лезть внутрь и первый нагрубил ему. Именно такое поведение возмутило пассажира и тогда он вышел из машины и начал нецензурно выражаться. Мужчина также утверждал, что один из сотрудников ударил его в затылок, потом в переносицу. Подсудимый уверял, что ему самому выкручивали руки и сбили с ног, а потом двое навалились на него сверху, надели наручники и перетащили за остановку. Мужчина настаивал, что один из сотрудников ударил его жезлом, поэтому он схватился за жезл, а за палец инспектора ДПС он не хватал. Ельчанин считает, что полицейский повредил палец, неосторожно надевая на него наручники.

Сразу после происшествия мужчина получил 10 суток административного ареста, которые отбывал в спецприёмнике при ОМВД России по городу Ельцу.

Теперь по совокупности преступлений суд приговорил ельчанина к 2 годам и 1 месяцу лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
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#конфликт #ДПС
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Комментарии (2)

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Грамотей

25 минут назад
Гость, учи уроки
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Гость

43 минуты назад
Вот же: ), а за то что избевали и унежали, в мусорку закинули, 30 тыр. Штраф
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