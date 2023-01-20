Российская спецтехника нарастила продажи на 33%

Производство российской дорожно-строительной техники (ДСТ) за 2022 год выросло на 35% по сравнению с 2021 г. и составило 75,6 млрд рублей в денежном выражении.





Продажи отечественной ДСТ на внутреннем рынке по итогам 2022 года выросли на 33%, до 73,4 млрд рублей, - подсчитали в "Росспецмаше". Продажи ускорились к концу года: темпы роста отгрузок по итогам января—сентября составляли 30%. Кроме того, результаты (25,2 млрд руб.) октября—декабря оказались наиболее высокими среди остальных кварталов 2022 года, а также на 37,7% выше четвертого квартала 2021 года. Выпуск же в январе—декабре вырос на 35%, до 75,6 млрд рублей.



В штуках в 2022 году отечественные заводы нарастили отгрузки экскаваторов (в 2,1 раза), фронтальных погрузчиков (на 42%), кранов-манипуляторов (на 18%), автогрейдеров (на 12%), мини-погрузчиков (на 6%) и гусеничных бульдозеров (на 6%).



В "Росспецмаше" при этом указывают на падение отгрузок в ключевых сегментах. Продажи экскаваторов-погрузчиков, наоборот, снизились на 60%, катков — на 21%, телескопических погрузчиков — на 19%, кранов-трубоукладчиков — на 12%, автокранов — на 0,3%.



"Росспецмаш" в октябре прошлого года заявил о том, что со стороны иностранных компаний имеет место демпинг. Данный факт негативно отражается на отечественном машиностроении, - отметили в компании. Поэтому эксперты выступили с предложением по защите внутреннего рынка за счет подключения антидемпинговых мер. Также было предложено увеличить ставки утильсбора. Рынок отечественной дорожно-строительной техники (ДСТ) традиционно ускорился к концу прошлого года, показав рост на 38% в четвертом квартале и на 33% по итогам года в денежном выражении. Аналитики и участники отрасли считают, что заводы адаптировались к новым условиям и заместили иностранные компоненты, а крупные заказчики, ранее выбиравшие западную технику, начали закупать российскую. Но рынок беспокоит падение продаж в некоторых сегментах на фоне экспансии игроков из КНР, - пишет "Ъ" Продажи отечественной ДСТ на внутреннем рынке по итогам 2022 года выросли на 33%, до 73,4 млрд рублей, - подсчитали в "Росспецмаше". Продажи ускорились к концу года: темпы роста отгрузок по итогам января—сентября составляли 30%. Кроме того, результаты (25,2 млрд руб.) октября—декабря оказались наиболее высокими среди остальных кварталов 2022 года, а также на 37,7% выше четвертого квартала 2021 года. Выпуск же в январе—декабре вырос на 35%, до 75,6 млрд рублей.В штуках в 2022 году отечественные заводы нарастили отгрузки экскаваторов (в 2,1 раза), фронтальных погрузчиков (на 42%), кранов-манипуляторов (на 18%), автогрейдеров (на 12%), мини-погрузчиков (на 6%) и гусеничных бульдозеров (на 6%).В "Росспецмаше" при этом указывают на падение отгрузок в ключевых сегментах. Продажи экскаваторов-погрузчиков, наоборот, снизились на 60%, катков — на 21%, телескопических погрузчиков — на 19%, кранов-трубоукладчиков — на 12%, автокранов — на 0,3%."Росспецмаш" в октябре прошлого года заявил о том, что со стороны иностранных компаний имеет место демпинг. Данный факт негативно отражается на отечественном машиностроении, - отметили в компании. Поэтому эксперты выступили с предложением по защите внутреннего рынка за счет подключения антидемпинговых мер. Также было предложено увеличить ставки утильсбора.