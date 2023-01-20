34 минуты назад
Росгвардию могут наделить новыми полномочиями
В случае принятия поправок Росгвардия получит право прикомандировывать своих сотрудников и военнослужащих к госорганам и организациям для выполнения возложенных на войска национальной гвардии задач.
"Мы восполняем пробел в законодательстве, распространяя на войска национальной гвардии практику, уже много лет действующую в других силовых ведомствах", — пояснил соавтор поправок, председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
По его словам, Росгвардии, которая осуществляет охрану важных государственных объектов и спецгрузов, контролирует оборот оружия, обеспечивает безопасность объектов ТЭК и участвует в борьбе с терроризмом и экстремизмом, для успешной реализации поставленных задач также важно иметь возможность прикомандировывать свои сотрудников к другим органам и организациям. Он уточнил, что данная поправка такую возможность предоставляет, - говорится на сайте Госдумы.