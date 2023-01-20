В России

34 минуты назад

Росгвардию могут наделить новыми полномочиями

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#Росгвардия #полномочия

В случае принятия поправок Росгвардия получит право прикомандировывать своих сотрудников и военнослужащих к госорганам и организациям для выполнения возложенных на войска национальной гвардии задач.

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, в соответствии с которым для выполнения возложенных на войска национальной гвардии задач военнослужащие и сотрудники Росгвардии смогут быть прикомандированы к государственным органам, предприятиям, учреждениям и организациям независимо от форм собственности с оставлением их на военной службе и сохранением имеющихся социальных гарантий.

"Мы восполняем пробел в законодательстве, распространяя на войска национальной гвардии практику, уже много лет действующую в других силовых ведомствах", — пояснил соавтор поправок, председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

По его словам, Росгвардии, которая осуществляет охрану важных государственных объектов и спецгрузов, контролирует оборот оружия, обеспечивает безопасность объектов ТЭК и участвует в борьбе с терроризмом и экстремизмом, для успешной реализации поставленных задач также важно иметь возможность прикомандировывать свои сотрудников к другим органам и организациям. Он уточнил, что данная поправка такую возможность предоставляет, - говорится на сайте Госдумы.
89
#Росгвардия #полномочия

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