Погоню за пьяным водителем записал видеорегистратор

За три дня до этого мужчину лишили прав.

Ночью 19 января на улице Жуковского экипаж ДПС обратил внимание на необычную манеру вождения водителя автомобиля «ВАЗ 21099». Требования полицейских об остановке водитель проигнорировал, началось преследование.



Как сообщает пресс-служба полиции, за рулём машины был 21-летний житель Грязинского района. У мужчины были явные признаки опьянения, но от прохождения освидетельствования он отказался, за что на водителя составили протокол, а машину отправили на штрафстоянку.



Как оказалось, грязинец ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, а 16 января суд назначил ему штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на 1 год и 6 месяцев за управление автомобилем в состоянии опьянения.