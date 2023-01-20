Более 5 тысяч кредитов жителей Липецкой области реструктуризированы в период санкций

Банки провели реструктуризацию кредитов малого и среднего бизнеса Липецкой области на общую сумму около 3 миллиардов рублей.

Как сообщает пресс-служба Отделения Банка России по Липецкой области, в период санкционных ограничений с марта по ноябрь 2022 года банки провели реструктуризацию кредитов малого и среднего бизнеса Липецкой области на общую сумму около 3 миллиардов рублей.



Кредитные каникулы в рамках закона 106-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа» были оформлены на общую сумму около 930 миллионов рублей. По собственным программам банки провели реструктуризацию на сумму более 1,2 миллиарда рублей. Еще порядка 812 миллионов рублей составила сумма реструктуризированных кредитов в рамках Программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства. Всего по договорам малого и среднего бизнеса проведено свыше 500 реструктуризаций.



Реструктуризацию кредитов жителей Липецкой области банки провели более чем по 5,1 тысячи договорам. Объем ссудной задолженности по реструктуризированным договорам липчан с марта по ноябрь составляет около 1,7 миллиарда рублей.