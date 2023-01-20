Экономика

сегодня, 13:20

Более 5 тысяч кредитов жителей Липецкой области реструктуризированы в период санкций

246
#кредит #финансы
Более 5 тысяч кредитов жителей Липецкой области реструктуризированы в период санкций

Банки провели реструктуризацию кредитов малого и среднего бизнеса Липецкой области на общую сумму около 3 миллиардов рублей.

Как сообщает пресс-служба Отделения Банка России по Липецкой области, в период санкционных ограничений с марта по ноябрь 2022 года банки провели реструктуризацию кредитов малого и среднего бизнеса Липецкой области на общую сумму около 3 миллиардов рублей.

Кредитные каникулы в рамках закона 106-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа» были оформлены на общую сумму около 930 миллионов рублей. По собственным программам банки провели реструктуризацию на сумму более 1,2 миллиарда рублей. Еще порядка 812 миллионов рублей составила сумма реструктуризированных кредитов в рамках Программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства. Всего по договорам малого и среднего бизнеса проведено свыше 500 реструктуризаций.

Реструктуризацию кредитов жителей Липецкой области банки провели более чем по 5,1 тысячи договорам. Объем ссудной задолженности по реструктуризированным договорам липчан с марта по ноябрь составляет около 1,7 миллиарда рублей.
246
#кредит #финансы

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Жители Липецкой области стали реже вкладывать деньги в кредитные потребительские кооперативы
#деньги
Жители Липецкой области стали реже вкладывать деньги в кредитные потребительские кооперативы

18.01.2023 16:32

Экономика
Статистика: липчане меньше тратили на платные услуги
#платные услуги
4
Статистика: липчане меньше тратили на платные услуги

11.01.2023 16:26

Экономика
В Липецкой области стали меньше производить электрооборудования и мебели
#экономика #индекс промышленного производства
34
В Липецкой области стали меньше производить электрооборудования и мебели

30.12.2022 14:25

Экономика
Набор «Оливье» стал дороже на 11,5%
#инфляция #цены
56
Набор «Оливье» стал дороже на 11,5%

27.12.2022 12:46

Экономика
В Липецкой области число операций по снятию наличных снизилось на 12,2%
#деньги
8
В Липецкой области число операций по снятию наличных снизилось на 12,2%

23.12.2022 09:11

Экономика
Статистика: потребительские цены с начала года выросли почти на 12%
#цены #инфляция
34
Статистика: потребительские цены с начала года выросли почти на 12%

19.12.2022 16:00

Экономика