В РСПП поблагодарили УФАС за конструктивную работу

Участники Липецкого РСПП обсудили результаты прошлогодней работы ФАС, планы сотрудничества и изменения в законодательстве в текущем году с руководителем регионального управления Ириной Поткиной.

Открывая заседание, Ольга Митрохина, заместитель Председателя Правления – исполнительный директор СППЛО процитировала миссию ведомства: «Свободная конкуренция и эффективная защита прав предпринимательства ради будущего России».

– В ведении антимонопольной службы находятся самые разнообразные вопросы: от рекламы до госзакупок и энергетики. И мы рады сотрудничеству и совместному диалогу, сложившимися с региональным управлением ФАС, что позволяет решать те задачи и проблемы, которые стоят перед бизнес-сообществом. Так, начиная с 2018 года, наша общественная организация стала поднимать вопросы безучетного потребления электроэнергии, техприсоединения к сетям, и сотрудники Липецкого УФАС заняли схожую с нашей позицию в данных вопросах, что подтверждается на сегодня выигранными делами в судах – сказала Ольга Митрохина.

Ирина Поткина рассказала предпринимателям об итогах работы ведомства в прошлом году.

Введенный Правительством России в прошлом году мораторий на проведении проверок сказался на статистике контрольного ведомства. За 2022 год Управление приняло 6 решений о нарушении требований антимонопольного законодательства и выдало 15 предупреждений без возбуждения дел. По статье 9.21 КоАП РФ возбуждено 334 дела в отношении должностных и юридических лиц – общая сумма штрафов превысила 15 млн. рублей.

В 2023 году мораторий на проверки бизнеса был продлен. Вместе с тем сотрудники Липецкого УФАС успешно применяют способы профилактики нарушений, например, предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. Они направлены на предотвращение ущемления прав обратившихся в антимонопольный орган граждан и организаций без проведения проверок и выдачи предписаний. За 2022 год выдано 117 предостережений, 87 из которых исполнены, 30 в стадии исполнения.

В 2022 году больше всего разбирательств регионального УФАС пришлось на сферу взаимоотношений бизнеса с энергетиками, с АО «ЛГЭК» и ПАО «Россети Центр Липецкэнерго».





Ольга Митрохина отметила значительный вклад антимонопольного ведомства в разрешение противоречий в сфере безучетного потребления электроэнергии и длительной волокиты с техприсоединением к сетям. Так, если раньше присоединение к сетям растягивалось на годы, то сегодня, в случае вмешательства УФАС, процедура устранения нарушения занимает всего месяц. А это дорогого стоит в нынешних условиях.

– Я рада, что наша структура вошла в состав согласительной комиссии, которая при активности Липецкого РСПП была создана при Управлении энергетики и тарифов Липецкой области для разрешения конфликтов между ПАО «Россети Центр Липецкэнерго» и бизнесом. Это позволяет рассматривать акты безучетного потребления электроэнергии, с которыми не согласен бизнес, путем обстоятельного обсуждения, - отметила Ирина Поткина.

Участники РСПП поздравили Ирину Поткину и коллектив УФАС по Липецкой области с 4-м местом среди всех территориальных органов ФАС России по итогам года.

Заместитель Председателя Правления - исполнительный директор «СППЛО» Ольга Митрохина поблагодарила руководителя УФАС по Липецкой области за открытость и конструктивный диалог, отметив компетентность небольшого коллектива управления, который делает колоссальную работу по защите бизнеса.