Общество

16 минут назад

Мать пятерых детей отправили в колонию за неуплату алиментов

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#дети #алименты
Мать пятерых детей отправили в колонию за неуплату алиментов

Женщина нигде не работала, жила за счёт родственников и злоупотребляла спиртным.

В Краснинском районе мать пятерых детей осудили за неуплату алиментов.

«Имея пятерых несовершеннолетних детей, в отношении которых ограничена в родительских правах, женщина не исполняла возложенную на неё законом и решением суда обязанность по уплате алиментов, при этом мер к официальному трудоустройству не принимала, жила за счёт родственников и злоупотребляла спиртными напитками», - сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

С учётом наказаний за ранее совершенные преступления и наличия рецидива женщину приговорили к 7 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.
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#дети #алименты

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