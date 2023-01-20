Мать пятерых детей отправили в колонию за неуплату алиментов

Женщина нигде не работала, жила за счёт родственников и злоупотребляла спиртным.

В Краснинском районе мать пятерых детей осудили за неуплату алиментов.



«Имея пятерых несовершеннолетних детей, в отношении которых ограничена в родительских правах, женщина не исполняла возложенную на неё законом и решением суда обязанность по уплате алиментов, при этом мер к официальному трудоустройству не принимала, жила за счёт родственников и злоупотребляла спиртными напитками», - сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.



С учётом наказаний за ранее совершенные преступления и наличия рецидива женщину приговорили к 7 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.