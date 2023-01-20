Происшествия

33 минуты назад

Мужчину из Таджикистана и пару из Киргизии осудили за покушение на сбыт наркотиков

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#наркотики
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Мужчину из Таджикистана и пару из Киргизии осудили за покушение на сбыт наркотиков

Иностранцы получили серьёзные сроки.

Становлянский районный суд Липецкой области осудил троих иностранцев за покушение на незаконный сбыт наркотиков. 26-летний уроженец Таджикистана получил 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, 33-летний уроженец Киргизии — 14 лет лишения свободы исправительной колонии строгого режима, его 32-летняя соотечественница - 14 лет исправительной колонии общего режима.

По сообщению объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 26-летний уроженец Таджикистана в мессенджере получил указание отправиться в Липецк для распространения наркотиков, которые следовало получить в Московской области. Уже в Москве он получил контакт для связи с супружеской парой из Киргизии для получения 20 крупных свертков с 2 тысячами пакетами со смесью с метадоном массой 907,02 грамма.

23 марта 2021 года подсудимые выехали на машине из Балашихи Московской области в Липецк, но на 340 километре автодороги М-4 «Дон» вблизи села Бабарыкино Становлянского района их задержали сотрудники УФСБ России и ГИБДД.

Супруги из Киргизии также совершили покушение на сбыт четырёх видов наркотиков в Московской области в городах: Егорьевск, Воскресенск, Коломна, Куровское. В числе этих наркотиков были 736 полимерных свертков с метадоном массой 1277,88 грамма, 422 полимерных свертков и одного брикета со смесью массой 1079,32 грамма, содержащей в своем составе героин, 367 полимерных свертков со смесью с гашишем массой 506,66 грамма, а также пакета с 10 таблетками, содержащими в своем составе наркотическое средство МДМА массой 3,9 грамма.

Приговор ещё не вступил в силу.
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#наркотики
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