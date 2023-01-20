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сегодня, 13:24
Россия заняла второе место по экспорту нефти в Китай в 2022 году
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В декабре Россия отправляла в Китай 1,52 млн б/с (6,47 млн тонн нефти) против 1,7 млн б/с.
Поставки российской нефти в Китай в 2022 году выросли на 8,2% и составили 86,24 млн тонн, - сообщает Главное таможенное управление КНР.
По данным ведомства, стоимость приобретенного Китаем у России энергоносителя за 12 месяцев увеличилась по сравнению с 2021 годом на 43,9%, до $58,37 млрд, - передает ТАСС.
Как следует из опубликованной статистики, РФ в декабре находилась на втором месте среди ведущих поставщиков нефти в КНР. В прошлом месяце Китай закупил у России 6,47 млн тонн нефти (снижение примерно на 17% по сравнению с ноябрем).
По итогам минувшего года по поставкам нефти в КНР лидирует Саудовская Аравия, которая продала 87,48 млн тонн за $64,97 млрд (физический объем по сравнению с 2021 годом практически не изменился, стоимость выросла на 47,8%).
Следом за Россией по объему поставок в Китай следуют Ирак (55,48 млн тонн за $39,09 млрд), Объединенные Арабские Эмираты (42,77 млн тонн за $32,24 млрд) и Оман (39,37 млн тонн за $29,15 млрд).
По данным китайской таможни, в 2021 году импорт Китаем российской нефти сократился на 4,5%, составив 79,64 млн тонн. Стоимость закупленного КНР у РФ энергоносителя выросла примерно на 45%, до 40,55 млрд долларов.
Ранее в Таможенном управлении Китая сообщали, что объем средств, полученных Россией за поставки трубопроводного газа в Китай за 11 месяцев 2022 года, вырос на 177% в годовом выражении — до $3,5 млрд. По оценкам китайской таможни, Россия занимает второе место по поставкам газа в страну, - пишет "Ъ".
По данным ведомства, стоимость приобретенного Китаем у России энергоносителя за 12 месяцев увеличилась по сравнению с 2021 годом на 43,9%, до $58,37 млрд, - передает ТАСС.
Как следует из опубликованной статистики, РФ в декабре находилась на втором месте среди ведущих поставщиков нефти в КНР. В прошлом месяце Китай закупил у России 6,47 млн тонн нефти (снижение примерно на 17% по сравнению с ноябрем).
По итогам минувшего года по поставкам нефти в КНР лидирует Саудовская Аравия, которая продала 87,48 млн тонн за $64,97 млрд (физический объем по сравнению с 2021 годом практически не изменился, стоимость выросла на 47,8%).
Следом за Россией по объему поставок в Китай следуют Ирак (55,48 млн тонн за $39,09 млрд), Объединенные Арабские Эмираты (42,77 млн тонн за $32,24 млрд) и Оман (39,37 млн тонн за $29,15 млрд).
По данным китайской таможни, в 2021 году импорт Китаем российской нефти сократился на 4,5%, составив 79,64 млн тонн. Стоимость закупленного КНР у РФ энергоносителя выросла примерно на 45%, до 40,55 млрд долларов.
Ранее в Таможенном управлении Китая сообщали, что объем средств, полученных Россией за поставки трубопроводного газа в Китай за 11 месяцев 2022 года, вырос на 177% в годовом выражении — до $3,5 млрд. По оценкам китайской таможни, Россия занимает второе место по поставкам газа в страну, - пишет "Ъ".
104