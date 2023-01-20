32 минуты назад
В Приморье потушили крупный пожар на складе алкогольной продукции
Крупный пожар произошел в приморском Артеме на складе с алкогольной продукцией. Площадь возгорания достигла 1 тысячи квадратных метров.
Сообщение о возгорании склада алкогольной продукции на улице Уткинская в г. Артем поступило в 14.38.
На момент прибытия пожарных крыша склада была охвачена пламенем на площади около 500 кв.м, - сообщает Телеграм-канал МЧС Приморья.
По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Пожар был локализован на площади 1000 кв.м. Сейчас проводится разборка и проливка места пожара. Причины ЧП выясняются.