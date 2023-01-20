Происшествия

53 минуты назад

Конфликт на улице закончился ударами ножом по машине

6 1778
#конфликт #поножовщина
3
Конфликт на улице закончился ударами ножом по машине

Ущерб потерпевший оценил в 600 000 рублей.

В Липецке задержан подозреваемый в умышленном повреждении автомобиля.

11 января в отдел полиции № 5 обратился 51-летний липчанин с заявлением о повреждении его автомобиля «Мицубиси». Ущерб потерпевший оценил в 600 000 рублей. Подозревают неработающего 37-летнего липчанина.

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«По версии следствия, пьяный подозреваемый на улице поссорился с пассажирами стоящего около дома автомобиля. В ходе конфликта он достал нож и начал наносить удары по автомобилю, при этом высказывал угрозы в людей, которые спрятались в салоне машины», - сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» и статье 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

Подозреваемому грозит до пяти лишения свободы.
6 1778
#конфликт #поножовщина
3

Комментарии (6)

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4 минуты назад
А 600 тысяч за стекла на этом сарае не "маловато"?Оценил он неплохо,согласен,что таких наказывать надо,но цена явно завышена
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Суд Линча

16 минут назад
Нормально,пусть 5 годков подумает,а то развелось нечисти,раньше такому сразу его место указали бы,а сейчас нельзя,вот и по закону в тюрьму его,и пусть иск платит,иначе Удо не видать
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давайте

22 минуты назад
стучать друг на друга,это сейчас в тренде
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кит

30 минут назад
Бухайте дома ! Нет ,набухался и включает Терминатора ! Все ему мешают
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Юрий

48 минут назад
Таких как этот 37-ми летний надо изолировать от общества.Хорошо никого не убил и не покалечил.
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VW

48 минут назад
Чего бил только по стекла. Надо было по кузову, чтобы ущерб до миллиона натянуть.
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