Конфликт на улице закончился ударами ножом по машине

Ущерб потерпевший оценил в 600 000 рублей.

В Липецке задержан подозреваемый в умышленном повреждении автомобиля.11 января в отдел полиции № 5 обратился 51-летний липчанин с заявлением о повреждении его автомобиля «Мицубиси». Ущерб потерпевший оценил в 600 000 рублей. Подозревают неработающего 37-летнего липчанина.«По версии следствия, пьяный подозреваемый на улице поссорился с пассажирами стоящего около дома автомобиля. В ходе конфликта он достал нож и начал наносить удары по автомобилю, при этом высказывал угрозы в людей, которые спрятались в салоне машины», - сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» и статье 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».Подозреваемому грозит до пяти лишения свободы.