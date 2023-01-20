Происшествия

сегодня, 12:09

У пострадавшего в пожаре на улице Филипченко мужчины — ожоги 31% тела

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#пожар
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У пострадавшего в пожаре на улице Филипченко мужчины — ожоги 31% тела

Состояние липчанина тяжёлое, его подключат к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Напомним, сегодня в 4 утра в Липецке горела квартира в пятиэтажном доме №7 по улице Филипченко. При пожаре пострадал 74-летний мужчина, были эвакуированы 10 человек, огнём уничтожены внутренняя отделка и вещи на площади 10 квадратных метров.

Пострадавший пенсионер госпитализирован в ожоговый центр. Хозяин проснулся и увидел охваченную огнём квартиру, почему и как это произошло — мужчина не вспомнил.

Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, у пожилого мужчины — ожоги 31% тела. Состояние пациента тяжёлое, его подключат к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
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#пожар
1

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