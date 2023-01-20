В елецкую тюрьму пытались передать 4 мобильных телефона

В переданную заключенному посылке нашли запрещенные предметы



При досмотре посылки, переданной в елецкую тюрьму, контролеры обнаружили 4 мобильных телефона, сим-карты, зарядные устройства, наушники, тюбики с клеем. Все это было спрятано в банках с тушенкой.- По факту передачи запрещенных предметов проводится проверка, - сообщили в УФСИН России по Липецкой области.