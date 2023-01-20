Общество
сегодня, 11:51
В елецкую тюрьму пытались передать 4 мобильных телефона
В переданную заключенному посылке нашли запрещенные предметы
При досмотре посылки, переданной в елецкую тюрьму, контролеры обнаружили 4 мобильных телефона, сим-карты, зарядные устройства, наушники, тюбики с клеем. Все это было спрятано в банках с тушенкой.
- По факту передачи запрещенных предметов проводится проверка, - сообщили в УФСИН России по Липецкой области.
- По факту передачи запрещенных предметов проводится проверка, - сообщили в УФСИН России по Липецкой области.
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