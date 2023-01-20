Общество

сегодня, 11:51

В елецкую тюрьму пытались передать 4 мобильных телефона

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#передача запрещенных предметов #
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В елецкую тюрьму пытались передать 4 мобильных телефона

В переданную заключенному посылке нашли запрещенные предметы

При досмотре посылки, переданной в елецкую тюрьму, контролеры обнаружили 4 мобильных телефона, сим-карты, зарядные устройства, наушники, тюбики с клеем. Все это было спрятано в банках с тушенкой.

- По факту передачи запрещенных предметов проводится проверка, - сообщили в УФСИН России по Липецкой области.

запрещёнка 2.jpg

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#передача запрещенных предметов #
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Комментарии (1)

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Гостья1

сегодня, 12:11
Да чтож Вы их заработка то лишаете,они по интернету такую бы деятельность открыли,что и из бюджета траты на содержания не потребовались.
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